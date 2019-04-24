İzmir Ekonomi Üniversitesi yelken yarışlarına damga vurdu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Yelken Topluluğu üyeleri, Urla Yelkenci Topluluğu (URİYAT) tarafından onuncusu gerçekleştirilen Jimmy Key – Universail Yat Yelken Yarışları’nda IRC-2, Destek-3 ve Destek-4 sınıflarında üç ayrı birincilik ve IRC-1 sınıfında da ikincilik kazandı.

Bodrum, Çeşme, Karaburun, Çeşmealtı, Foça, Çandarlı, Teos ve Urla'dan 49 teknenin yarıştığı yarışmada, İEÜ Yelken Topluluğu üyeleri, yat yelken ile üniversite gençliği yarış teknelerinde farklı gruplarda mücadele verdi. İEÜ Yelken Topluğu Danışmanı ve İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Güzden Varinlioğlu, “14 kişilik takımımız, Seher Arı kaptanlığında ve Deniz Ofoğlu başkanlığında çalışmalarını sürdürüyor. Takımımızın diğer üyelerini Umur Doğuş Onat, Begümnur Küçükcan, Melis Aydın, Ata Güngör, Yılmaz Atay, Burak Taha Bilgi, Esra Melike Ersoy, Yağmur Ercan, Zeynep Uyanık, Erk Türkel, Begüm Çula oluşturuyor. Bu yarışta, Fagotta adlı tekneyle IRC-2, Gia’yla Destek-3, Yalıçapkı’nıyla Destek-4 sınıflarında üç ayrı birincilik, Müge adlı tekneyle de IRC-1 sınıfında ikincilik kazandık. Ekibimiz yat yarış disiplini hakkında deneyim kazanıyor” dedi.