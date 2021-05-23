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İzmir'in iki takımı Süper Lig için mücadele edecek

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde rakiplerini mağlup eden İzmir temsilcileri Altay ile Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek

İzmir'in iki takımı Süper Lig için mücadele edecek
23 Mayıs 2021 Pazar 07:59

Play-off yarı finali ilk maçında İzmir'de Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, deplasmandaki rövanş karşılaşmasında rakibiyle son dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı.

Bu skorla finalde diğer İzmir ekibi Altay'ın rakibi olan Altınordu, ilk kez yer aldığı play-off'ta finale çıkma başarısı gösterdi.

2002-2003'ten beri Süper Lig'den uzak kalan Altay ile 1969-1970'den beri Süper Lig'de yer almayan Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü ligde Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'dan sonra Süper Lig'e yükselen 3. takım olmak için karşılaşacak.

İzmir'in en son 2002-2003'te Altay ve Göztepe olmak üzere 2 takımla yer aldığı Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda da iki İzmir temsilcisi yer alacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #altay #altınordu #play off
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