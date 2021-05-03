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İzmir'in sporcularından büyük başarı

Cimnastikte son yıllardaki madalyalarıyla ülkemize bu branşta uluslararası alandaki altın çağını yaşatan İzmirli sporcuların başarılarına tarihi bir ilk daha eklendi

İzmir'in sporcularından büyük başarı
03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:12

Bornava Belediyespor'da yetişen Sıla Karakuş, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak'la birlikte gençler senkronize finalinde ikinci olarak, trampolinde Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandırdı. İkili, 44.830 puanla ikinci olup ülkemize trampolinde ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını getirdi. Aynı organizasyonda yine İzmirli sporcular Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu büyük erkeklerde senkronize finaline kalmayı başardı.

Etiketler; #izmir #izmir sporcu #sıla karakuş #elif çolak #bornava sporcu
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