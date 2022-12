İzmir kulüpleri omuz omuza: Aramıza nifak sokmak isteyenlere izin vermeyeceğiz

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü tribün terörü yüzünden yarıda kalan Göztepe-Altay derbisindeki dehşet görüntüleri hafızalarda tazeliğini korurken, İzmir kulüpleri omuz omuza örnek bir görüntü sergiledi. Açıklama yapan İZVAK Başkanı Ali Erten, "Aramıza nifak sokmak isteyenler hep oldu, bundan sonra da olacaktır. Ama bu bizim duruşumuzu ve el ele, omuz omuza yürüyüşümüzü değiştirmeyecek. Futbolda iyi örneklerin çoğalması ve bu konuda İzmir olarak yol gösterici olma sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin olaylı maç sonrası önceki gün kenti ziyaretinde İzmir Spor Kulüpler Birliği Vakfı (İZVAK) çatısı altındaki basına kapalı toplantıda bir araya gelen kulüp temsilcileri, birliktelik mesajı verdi. İZVAK, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve federasyon yöneticilerini ağırlarken, ortaya İzmir'e yakışan bir güç birliği görüntüsü ortaya çıktı.

İzmir Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci, yönetim kurulu üyeleri Müslüm Özmen ve Talat Papatya ile birlikte, İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil, Altay Başkanı Ayhan Dündar, Altınordu İdari Direktörü Barış Ertosun, Menemen FK Başkanı Bahri Ekmekçioğlu, Ekmas Sportif Faaliyetler CEO'su Barış Orhunbilge, Bucaspor1928 Başkan Vekili Mehmet Sevinç, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, TÜRFAD İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala ve İZVAK'ın danışma kurulu üyeleri yer aldı.

ERTEN: ŞİMDİ DAHA ÇOK KOL KOLA OLACAĞIZ

Pazar günü henüz ilk yarıda tatil edilen Göztepe-Altay karşılaşmasında İzmir'de istenmeyen olayların gerçekleştiğini, ancak İzmir olarak yine kol kola vererek bütün olumsuzlukların üstesinden geleceklerini söyleyen İZVAK Başkanı Ali Erten, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'nin ziyareti daha önceden çok daha farklı bir şekilde planlanmıştı. Ancak Fatih Terim'in annesinin vefatı ve Göztepe-Altay maçında yaşanan, maalesef büyük üzüntü duyduğumuz olaylar sonrasında ziyaret bir hafta gecikmeli gerçekleşti. İzmir, Türkiye'de futbolun ilk oynandığı şehirdir. Ne mutlu bize ki, şanlı tarihleri ile ortalama yüz yaşında kulüplere sahibiz. Şehrimizin ve insanımızın genetiğinde var olan fair-play ruhunu daima canlı tutuyoruz. Bu toprakların tarihinden gelen derin bir futbol kültürümüz var. Aramıza nifak sokmak isteyenler hep oldu, bundan sonra da olacaktır. Ama bu bizim duruşumuzu ve el ele, omuz omuza yürüyüşümüzü değiştirmeyecek. Futbolda iyi örneklerin çoğalması ve bu konuda İzmir olarak yol gösterici olma sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Erten, "Takımlarımız sahada rakip, ama saha dışında her zaman, her ortamda beraberiz. Arkadaşız, dostuz, kardeşiz, aynı şehri, aynı mahalleleri, aynı sokakları paylaşıyoruz. Yaşanan son olay hepimizi çok üzdü. Sporcu ve taraftarımıza, değerli ailelerine, olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İstenmeyen olaylar yaşansa da İzmir takımları adına bugün burada olduğu gibi her zaman yan yana omuz omuzayız. Federasyonumuz, yöneticilerimiz ve tüm futbol ailesi fiziken veya gönül birliği içinde bizimle. Son yaşanan olaydan hepimiz bir ders çıkaracağız. İzmir'in en üst kademesinden itibaren bu olayın takibindeyiz. Bu yoldan asla vazgeçmeyeceğiz ve pes etmeyeceğiz, inandığımız yolda ilerleyeceğiz. Futbolu güzelleştirerek yaşadığımız topluma hizmet etmek adına İzmir kulüpleri olarak elimizden geleni hep beraber yapacağız. Bütün İzmir kulüpleri her zaman yan yana kol kola oldu. Şimdi ve bundan sonra daha çok kol kola olacağız. Bu bir yol kazası, ancak bunu her zaman iyileştirmeye ve üstesinden gelmeye de hazırız" diye konuştu.

BÜYÜKEKŞİ: İZMİR, BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ. TEKRAR GELECEĞİM

İzmir kulüplerinin kendi aralarındaki örnek iş birliği ve dayanışmasından son derece mutlu olduğunu dile getiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, toplantıda, "İzmir benim için her yönü ile çok önemli bir şehir. Burada çok güzel dostlarım, dostluklarım ve gönül bağım var. İzmir'de gerçekleşen istemediğimiz olayların ardından Göztepe ve Altay kulüp başkanları birleştirici mesajlar verdi. Kulüp başkanları ve şehrin futbol temsilcileri olan sizlerle bugün burada aynı amaç için bir aradayız. Ve bu amaç dostluk kardeşlik içinde futbolu daha yukarılara taşımak. Tek dileğimiz böyle olayların tekrar yaşanmaması. İzmir'de 100 yılı aşan kulüplerimiz var. Bu çok önemli bir değer. Normal ziyaret programımda kulüplerimizi ve özellikle altyapı tesislerimizi görmeyi ve geliştirmek için neler yapabileceğimizi konuşacaktık. Ancak bilinen zorunlu sebeplerle programımızı değiştirmek zorunda kaldık. En kıza zamanda tekrar İzmir'e gelip bütün kulüplerimizi yerinde ziyaret edeceğim" açıklamasını yaptı.