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İzmir, Manisa ve Bodrum' da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu'nun şampiyonu Galatasaray olurken, sarı-kırmızılı futbolseverler İzmir, Manisa ve Bodrum'da zaferi büyük bir coşkuyla kutladı

İzmir, Manisa ve Bodrum' da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
31 Mayıs 2023 Çarşamba 01:31

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu'nun şampiyonu Galatasaray olurken, sarı-kırmızılı futbolseverler İzmir'de zaferi büyük bir coşkuyla kutladı. MKE Ankaragücü karşılaşmasının bitiş düdüğüyle beraber Alsancak'a akın eden taraftarlar maç bitiminde ortalığı karnaval alanına çevirdi. 3 yıl sonra gelen şampiyonluğun coşkusunu doyasıya yaşayan Galatasaraylı taraftarlar tezahüratlarla ortalığı inletti, araçları ile konvoy yaptı. Gündoğdu Meydanı’nda bir araya gelen taraftarlar, meşaleler yakıp şampiyonluk marşları söyleyerek meydanları doldurdu.

MANİSA'DA TARAFTARLAR MEYDANLARI DOLDURDU

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan sarı kırmızılı taraftarlar, yaktıkları şampiyonluk meşaleleri ile geceyi aydınlattı. Marşlar eşliğinde eğlenen taraftarlar, meydanda bulunan süs havuzunun içerisine atladı. Havuzda yatarak, Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi’nin gol sevincini yapan taraftarlar, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

BODRUM'DA COŞKUYLA KUTLANDI

Şampiyonluk düdüğünün çalmasıyla birlikte Bodrum'da yüzlerce Galatasaray taraftarı büyük coşku yaşadı. Belediye Meydanında toplanan kalabalık meşaleler yakarak şampiyonluk tezahüratı attı. Taraftarlar araçlarıyla Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde konvoylar yaparak bayraklarla coşkuyu ikiye katladı. Taraftarlar, geçen araçları sallayarak büyük sevinç yaşadı. Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Spor Toto Süper Lig #manisa #izmir #bodrum
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