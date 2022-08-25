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İzmir’den Köln’e antrenör transferi

Tekerlekli Sandalye Süper Ligi’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na 17 yıl aradan sonra şampiyonluk kupası kazandıran Antrenör Erdinç Kılıç, Almanya’nın Köln 99’ers ekibine transfer oldu. Kulüp Başkanı Ersan Odaman ve yönetim kurulu, kulüp tarihinde ilk kez yaşanan gurur anını Kılıç ve oyuncularla birlikte pasta keserek ölümsüzleştirdi. Kılıç’ın yerine ise eski oyuncu Ali Reyhani antrenör olarak göreve getirildi

İzmir’den Köln’e antrenör transferi
25 Ağustos 2022 Perşembe 11:16

Süper Lig’de bugüne kadar beş şampiyonluğu bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın her sezon Türkiye’yi Avrupa’da da temsil ettiğini belirten Başkan Odaman, “Şimdi artık antrenörümüz Kılıç  da ülkemiz, kentimiz ve kulübümüzün adını Almanya’da daha güçlü şekilde duyuracak” dedi. Kılıç ise duygularını şöyle özetledi: “Köln ekibinin başında olmak heyecan ve gurur verici. Bu güne kadarki deneyim, bilgi ve birikimlerimi artık Köln’ün başarısı için kullanacağım. Uzun süreli bir planlama ile sistem takımına imza atacağımıza inanıyorum. Önemli hedeflerimizden biri de alt yapı oluşturup oyuncularımızı geliştirmek” dedi.

Ali Reyhani kimdir?

Kılıç’ın yerine göreve getirilen Ali Reyhani, uzun yıllar formasını giydiği İzmir Büyükşehir’in 2001, 2002, 2003 ve 2004'te sporcu, 2021’de ise yardımcı antrenör olarak kazandığı tüm şampiyonluk kupalarında yer almıştı. Göreve gelişini “bayrak değişimi” olarak nitelendiren Reyhani, “Dört sezon Erdinç hocamızın yardımcı antrenörlüğünü yaptım ve takımımızı çok iyi tanıyorum. İnanıyorum ki iyi bir sinerjiyle güzel işlere imza atacağız” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #transfer
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