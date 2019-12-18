İzmirli basketbolcu Belgrad'da zirvede

İzmir'in yetiştirdiği eski ünlü kadın basketbolculardan Banu Karadağlı, Sırbistan'da düzenlenen 12'nci Dragisa Saric Turnuvası'nda en değerli oyuncu (MVP) seçildi.

Belgrad'da yapılan turnuvada Fimba Avrupa Karması'nda forma giyen 46 yaşındaki Banu Karadağlı, takımıyla şampiyonluk yaşarken MVP ödülünü de aldı. Geleneksel veteran basketbol turnuvasına eski ünlü yıldızlar Misko Maric, Nenad Krstic, Peter Vilfan, Nebojsa Zorkic ve Petar Naumoski de katıldı. Turnuvada ülkemizde Anadolu Efes ve Ülkerspor'da yıldızlaşan ünlü Makedon guard Naumoski de erkeklerde en değerli oyuncu unvanını aldı. Ülkemizi veteran basketbol kategorisinde uluslararası arenada temsil eden tek Türk sporcu olan Banu Karadağlı, Dragisa Saric Turnuvası'nda 5 senedir Avrupa Karması'na seçildiğini belirterek, "Turnuvada 5 yıldır şampiyon oluyoruz. Eylül ayında Türkiye'de düzenlenen turnuvada yine en değerli oyuncu ve en iyi 5'e seçilmiştim. Çok mutluyum. Turnuvaya hazırlanmamı sağlayan ve beni destekleyen başta ailem olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.