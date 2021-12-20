İzmirli genç yeteneğe Avrupa’dan talip var

Çocukluk yaşlardan itibaren futbol oynamaya başlayan Mehmet Alper Özdemir, Almanya'da gençlere yaptığı yatırımla tanınan RB Leipzig'in radarına girdi.

HABER EKSPRES-İzmir’in Menemen ilçesinde 7 yaşında futbol oynamaya başlayan Mehmet Alper Özdemir, Almanya'da gençlere yaptığı yatırımla tanınan RB Leipzig'in radarına girdi.



Son olarak 18 yaşındaki genç futbolcu sezon başında transfer olduğu TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'la yollarını ayırmıştı. RB Leipzig tarafından deneme antrenmanına davet edilen Mehmet Alper Özdemir’i Avusturya ekibi Salzburg'un yanı sıra iki Süper Lig kulübünün de yakından takip ettiği öğrenildi. 2002 doğumlu futbolcu sol ayağını kullanıyor ve sağ kanat ile forvet arkasında görev alıyor.