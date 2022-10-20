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İzmirli güreşçi dünya şampiyonu oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Kerem Kamal İspanya’da yapılan U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 60 kiloda Azeri rakibini yenip altın madalya kazandı

İzmirli güreşçi dünya şampiyonu oldu
20 Ekim 2022 Perşembe 12:48

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Kerem Kamal tarih yazdı. Kamal İspanya’da yapılan U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 60 kiloda Azeri rakibini yenerek altın madalya kazandı.

İspanya'nın Pontevedra kentinde 13-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen dev organizasyonda Avrupa Şampiyonu Kerem Kamal, 60 kilo grekoromen stil güreşte Azeri rakibi Nihat Zahid Mammadli ile karşı karşıya geldi. Kamal Azeri rakibini 8-0 teknik üstünlük ile mağlup etti.

Kamal şampiyonanın 1/8 turunda İranlı Omid Hossein Arami’yi, çeyrek finalde İsrailli rakibi Melkamu Fetene'yi, yarı finalde de Gürcü rakibi Irakli Dzimistarishvili’yi mağlup etmişti.

Etiketler; #izmir #güreş #şampiyon
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