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İzmirli güreşçi Dünya Şampiyonu oldu

Geçtiğimiz hafta Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret ederek, Gençler ve Yıldızlar Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda derece sözü veren Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Milli Güreşçi Miraç Saraç, Romanya'dan Dünya Şampiyonu olarak döndü. Bayraklı, İzmir ve ülkemizi müsabakalarda başarıyla temsil eden Miraç, bir sonraki hedefinin minderde dereceler almak olduğunu söyledi. Milli güreşçiyi İzmir'de kulüp başkanı ve antrenörleri karşıladı.

İzmirli güreşçi Dünya Şampiyonu oldu
28 Eylül 2021 Salı 11:42

Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreşçisi Miraç Saraç, 23-26 Eylül tarihleri arasında Romanya'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda birinci oldu. Romanya, Ukrayna, Moldova gibi ülkelerden 5 rakibini yenerek şampiyonluğunu göğüsleyen başarılı sporcu, idmanlar için kapılarını açan başta Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal olmak üzere, Bayraklı Belediyesi yöneticilerine, kulüp Başkanı Hamza Işık, Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Palabıyık, antrenörleri Fatih Ateş ve Serkan Alkanat'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

'MİNDERDE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM'

İzmir'e dönüşünde heyecanı gözlerinden okunan Bayraklılı milli güreşçi, "Benim gibi başarılar elde etmek isteyen kardeşlerime çok çalışmalarını ve asla pes etmemelerini öneririm. Cengizhan Mahallesi'nde hocalarımla çimlerin üstünde idman yaparken Bayraklı Belediyesi bize kapılarını açtı, imkan verdi. Sonrasında da başarılar geldi. Türkiye şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ve dünya şampiyonluğu yolunda bana ve benim gibi birçok güreşçi kardeşimize sahip çıkan Bayraklı Belediyesi, bu anlamda yeni başarılar elde etmek isteyen arkadaşlarımız için de önemli bir yer. Üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Sırada minderde kazanmak istediğim dereceler, şampiyonluklar var" dedi.

ÜLKEMİZİN GURURU

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Geçtiğimiz hafta Avrupa üçüncüsü olarak yanıma gelmişti ve kendisine Romanya'dan dereceyle dönmesini dilemiştim. Öyle de oldu. Sporcumuz Miraç Saraç, bu kez sadece Bayraklı'nın değil ülkemizin gururu oldu. 50 kilo Gençler ve Yıldızlar Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek dünya şampiyonluğunu kazandı ve bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Sporcumuzu gönülden tebrik ediyorum ve inanıyorum ki; onun başarıları ilçemizdeki diğer çocuklarımıza da ilham verecek. Çocuklarımız imkan verildikçe çok daha büyük başarılar elde edecek" diye belirtti.

Etiketler; #izmir #izmirli güreşçi #miraç saraç
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