İzmirli sörfçü Cavit'e Fransa'dan madalya

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) milli sörfçü öğrencisi Onur Cavit Biriz, Fransa'da düzenlenen Hyeres Madalya Yarışları'nda ikinci olarak ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Farklı ülkelerden 21 sporcunun yer aldığı IQ Foil kategorisinde yarışan Biriz, uluslararası alanda madalyaları bulunan birçok iddialı rakibini geride bırakarak başarılarına bir yenisini daha ekledi

Küçüklüğünden beri su sporlarına ilgi duyan ve deniz tutkunu olan 25 yaşındaki Onur Cavit Biriz, rüzgar sörfüne 9 yaşında başladı. İlk olarak özel antrenörlerden ders alan sporcu, ardından da özel bir kulübe yazılarak kısa sürede kendisini hızla geliştirdi.

Antrenman ve yemek programına harfiyen uyan, günde 6-7 saat çalışan Onur Cavit, emeklerinin karşılığını 14 yaşında milli takıma seçilerek aldı. Biriz, Türkiye'de 2015 ve 2016 yılında gençler kategorisinde, ardından üç yıl boyunca da genel kategoride üst üste birincilik elde etti. Ulaşılması zor bir seri yakalayan, madalya ve kupaları bir bir toplayan milli sporcu, "En büyük hayalim" dediği olimpiyatlara katılma hedefini de gerçeğe dönüştürdü. Biriz, son olarak Japonya'nın Tokyo şehrinde düzenlenen 2020 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ederek büyük gurur yaşadı. İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitimini sürdüren Biriz, sörfteki başarısına bir yenisini daha ekleyerek Fransa'dan da gümüş madalyayla döndü.

"KENDİMİ HAZIR TUTUYORUM"

Rüzgar sörfünü 16 yıldır aralıksız sürdürdüğünü belirten Onur Cavit Biriz, madalyaya ulaşmanın kendisi için büyük gurur ve mutluluk olduğunu söyledi. Biriz, "Ülkemi temsil ettiğim her yarışma, her an benim için çok önemli. Amacım her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak, kendimi hazır tutmak. Sörf, elbette kolay bir spor değil. Güçlü olmanız, beslenmenize ve yaşamınıza çok dikkat etmeniz, belirli bir plan dahilinde olmanız gerekiyor. Başarının yolu, her işte olduğu gibi sörfte de çok çalışmak ve kendinize güvenmekten geçiyor. Ben de bunu yapıyorum. Sörfü çok seviyorum. Zaten sevmediğiniz, haz almadığınız bir işte ilerleyemezsiniz. Çalışırken, elde etmeyi hedeflediğim yeni başarılara, madalyalara odaklanıyorum. Temel motivasyonumu bu şekilde sağlıyorum" dedi.

"HEDEF HİÇBİR ZAMAN BİTMEZ"

"Fransa'ya giderken kendimi çok iyi hissediyordum, hazırdım" diyen milli sporcu, "Madalyaya ulaşacağıma çok inanıyordum. Öyle de oldu. Benim kategorimde 21 sporcu vardı, hepsi başarılı isimlerdi. Böyle bir yarışta ikinciliğe ulaşmak benim için moral oldu. Olimpiyat, her sporcunun en büyük hayalidir. Olimpiyatlara katılarak bunu başardım ama hedef hiçbir zaman bitmez, bitmemeli. Ülkemi uluslararası alanda daha çok temsil edip madalya sayımı artırmak istiyorum. Üniversitem de spor hayatımı ve derslerimi bir arada yürütmem noktasında bana her zaman destek oluyor. Bana inanan, güvenen, herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

PALALI: SU SPORLARINDA İDDİALIYIZ

​İEÜ Spor Koordinatörü Murat Palalı ise İzmir'deki bir üniversite olarak su sporlarında yer almanın çok anlamlı olduğunu söyledi. Palalı, "Üniversite olarak gençlerimizin nitelikli bir eğitim almasının yanı sıra spor alanında kendilerini geliştirmelerini de teşvik ediyoruz. Spor; gençlerimizi sağlıklı yaşama, planlı ve disiplinli olmaya itiyor. Bu sayede spor, öğrencinin akademik anlamda başarılı olmasına da ciddi anlamda katkı sağlıyor. Üniversite olarak, gençlerimizin her daim yanındayız. Su sporlarında çok iddialıyız. Üniversite olarak bu konuda öncü olmak, öğrencilerimize alan açmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Su sporlarında İzmir'i en iyi şekilde temsil etmek amacındayız. Cavit, her daim örnek gösterdiğimiz, başarılarıyla gurur duyduğumuz bir öğrencimiz. Tecrübesiyle de gençlerimize yarar sağlayacak örnek bir sporcumuz. Fransa'dan madalya alarak üniversitemize sevinç yaşattı. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.