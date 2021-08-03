DATÇA'DA YİNE DEPREM!
DATÇA'DA YİNE DEPREM!
0
İZMİRLİ SPORCU BİR İLKİ BAŞARDI!
İZMİRLİ SPORCU BİR İLKİ BAŞARDI!
0
TARKAN'DAN TEPKİ!
TARKAN'DAN TEPKİ!
0
'HELP TURKEY' TEPKİSİ!
'HELP TURKEY' TEPKİSİ!
0

İzmirli sporcu Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde artistik cimnastik paralel bar kategorisinde finalde yarışan milli sporcu Ferhat Arıcan, üçüncü olarak Türk cimnastiğinin tarihideki ilk olimpiyat madalyasını elde etti

İzmirli sporcu Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı!
03 Ağustos 2021 Salı 11:48

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte son gün final müsabakaları yapıldı.

Paralel bar aletinde finalde mücadele eden Ferhat Arıcan, ilk sırada performans sergiledi. İyi bir seri çıkaran ve sorunsuz bitiriş yapan milli cimnastikçi, 15.633 puan aldı. Ferhat Arıcan, bu derecesiyle 8 sporcu arasında 3. oldu ve bronz madalya kazandı. Bu başarı, Türk cimnastik tarihinde gelen ilk madalya olarak tarihe geçti.

Çinli Jingyuan Zou 16.233 puanla altın, Alman Lukas Dauser ise 15.700 ile gümüş madalyanın sahibi oldu.


Tokyo 2020'de Türk sporcular


Artistik cimnastik, Ferhat'ın yarıştığı finalle Türk sporcular için sona erdi. Türkiye, Tokyo 2020'ye erkeklerde İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Adem Asil, kadınlarda ise Nazlı Savranbaşı ile katıldı.

Nazlı final göremezken 4 erkek sporcu toplamda 7 final müsabakasına çıktı ve daha önce olimpiyat finali olmayan Türk cimnastiği açısından bir ilki gerçekleştirdi.

Adem Asil, genel tasnifte 15, halkada 7 ve atlama masasında 6. bitirdi.

Ahmet Önder, madalya şansı kalmayınca sakatlığından dolayı riske girmedi ve genel tasnifi yarıda bıraktı. Ahmet, atlama masasında ise 7. oldu.

İbrahim Çolak, dünya şampiyonluğuna ulaştığı halkada 5. sırada yer aldı.

Son olarak yarışan Ferhat Arıcan, bronz madalya ile elde edilen final başarılarını taçlandırdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ferhat arıcan #madalya #olimpiyat madalya
Önceki Haber
Datça'daki torpillerin sırrı çözüldü!
Sonraki Haber
Muğla'dan bir acı haber daha!
Karşıyaka Halim Okta'yı ikna etti
Karşıyaka Halim Okta'yı ikna etti
0
Olimpiyatlardan bir madalya daha geldi. Yasemin Adar bir ilke imza attı!
Olimpiyatlardan bir madalya daha geldi. Yasemin Adar bir ilke imza attı!
0
Altay'da Mossoro şoku
Altay'da Mossoro şoku
0
Filenin Sultanları güçlü rakiplerini devirdi
Filenin Sultanları güçlü rakiplerini devirdi
0
Sporcumuz Mete Gazoz altın madalya kazandı
Sporcumuz Mete Gazoz altın madalya kazandı
0
Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Filenin Sultanları çeyrek finalde!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.