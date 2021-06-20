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İzmirli sporculardan bir kupa daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Ankara’da oynanan finallerin son maçında Pendik Belediyesi’ni 2-0 yenerek Türkiye Süper Ligi’ni üçüncü sırada tamamladı. Sezonu kupayla kapatan ampute futbolcuları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kutladı

İzmirli sporculardan bir kupa daha
20 Haziran 2021 Pazar 11:45

Ankara’da 5 Haziran’da başlayıp bugün sona eren Süper Lig’i Pendik Belediyespor ile birlikte 27 puanla bitiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, statü gereği rakibiyle üçüncülük karşılaşması oynadı. Altındağ Stadı’ndaki maçın 3’üncü dakikasında Yusuf, 47’inci dakikasında Yahya’nın kırmızı kart görmesinin ardından maçı iki eksikle tamamlayan İzmir temsilcisi yine de sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
Rauf ve Yahya’nın golleriyle karşılaşmadan 2-0’lık galibiyetle ayrılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı bu sonuçla ligi 3’üncü sırada bitirerek kupayı alan taraf oldu.

Başkan Soyer’den tebrik

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Süper Lig’i üçüncü sırada bitiren Ampute Futbol Takımı’nı tebrik ederek, İzmir Büyükşehir Belediyespor’un son iki yılda sporun hemen her branşında ivme kazanıp kupa ve madalyaları arka arkaya kazanmasından duyduğu gururu dile getirdi.
 

Etiketler; #izmir #ampute futbol takımı #tunç soyer
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