KURTARDIĞI DANAYI BÖYLE TAŞIDI
KURTARDIĞI DANAYI BÖYLE TAŞIDI
0
220 MİLYON YILLIK İZ
220 MİLYON YILLIK İZ
0
'ÖLDÜ' HABERLERİNE İSYAN ETTİ
'ÖLDÜ' HABERLERİNE İSYAN ETTİ
0
KELLİĞE ÇARE BULDULAR
KELLİĞE ÇARE BULDULAR
0

Jahovic Göztepe'yi seçti

Transfer döneminde eski yıldızı Adis Jahovic'le 1.5 yıllığına prensipte anlaşma sağlayan Göztepe golcü sorununu çözdü

Jahovic Göztepe'yi seçti
31 Ocak 2021 Pazar 12:48

Son olarak Antalyaspor'da forma giyen ve sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Mekedon forvet, kendisine birçok teklif gelmesine rağmen fedakarlık yaparak yuvası sarı-kırmızılıları seçti. İzmir'i ve Göztepe'yi çok seven Adis Jahovic 2017-2018 sezonun devre arasında veda ettiği Göz-Göz'e yeniden kavuşmuş oldu. Göztepe'ye 2016-2017 sezonunda Rusya'nın Krylya Sovetov takımından gelen deneyimli futbolcu, ilk senesinde 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Ligde Play-Off'lar dahil 33 maça çıkan Jahovic 21 gol atarak taraftarın gönlünde taht kurdu. 

Ertesi sezon Göztepe formasını Süper Lig'de giyen Adis Jahovic, 18 maçta 14 gol atarak kulüp tarihinin en fazla skor üreten yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti. Jahovic, devre arasında ise İttifak Holding Konyaspor'a satıldı. Konyaspor'da yarım sezonda 15 maça çıkan 33 yaşındaki forvet 5 gol attı. Kariyerine 2018-2019 sezonunda Konyaspor'da devam eden Jahovic 30 resmi maçta forma giyip 7 gol sevinci yaşadı. Ardından Yeni Malatyaspor'a imza atan Adis Jahovic, sarı-kırmızılılarda 18 maçta 11 gol kaydetti.

Yeni Malatyaspor'dan sonra Antalyaspor macerasına başlayan Jahovic 1 yıl Akdeniz temsilcisinde forma giydi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #jahovic
Önceki Haber
Peynir, çay, bakliyat... kaçak ürün operasyonu
Sonraki Haber
Bergama Belediyespor forvet aldı
Bergama Belediyespor forvet aldı
Bergama Belediyespor forvet aldı
0
Sepil: Transfer konusunda kesin bir kararımız yok
Sepil: Transfer konusunda kesin bir kararımız yok
0
Karşıyaka - Isparta 32 Spor: 0-2
Karşıyaka - Isparta 32 Spor: 0-2
0
Fenerbahçe, Mesut Özil ile imzaları attı
Fenerbahçe, Mesut Özil ile imzaları attı
0
Göztepe camiası forvet bekliyor
Göztepe camiası forvet bekliyor
0
Göztepe, Beşiktaş maçından üzgün ayrıldı
Göztepe, Beşiktaş maçından üzgün ayrıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.