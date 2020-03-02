Juventus'ta "koronavirüs" korkusu

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, 23 yaş altı takımının 23 Şubat Pazar günü oynadığı maçtaki rakibi Pianese'deki üç oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı, 23 yaş altı takımının antrenmanlarını durdurduğunu açıkladı.

Juventus'ta "koronavirüs" korkusu
02 Mart 2020 Pazartesi 13:28

İtalya'da koronavirüs vakaları her geçen gün daha da artmaya devam ediyor. 23 Şubat Pazar günü oynanan Juventus - Pianese (U23) mücadelesinin ardından deplasman ekibinin kadrosunda bulunan üç oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu haberin ardından Juventus Kulübü önlem alarak U23 takımının antrenmanlarının süresiz olarak durdurulduğunu açıklarken, oyunculara evlerinde kalması uyarısında bulundu. Öte yandan şu ana kadar gelen bilgilere göre, testlere tabi tutulan Juventus U23 oyuncuları arasında koronavirüse yakalanan bir oyuncu yok.

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