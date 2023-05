Kaf-Kaf'a sevdalı iş insanlarından seçimli genel kurul çağrısı

Karşıyaka Spor Kulübü sevdalısı iş ve spor dünyasından isimler seçimli genel kurul çağrısında bulundu. Kaf-Kaf'ın hak ettiği yerde olmadığını belirten Karşıyaka sevdalıları, bir lira borç yazmadan takımı Süper Lig'e taşıyacaklarını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ-Karşıyaka Spor Kulübü’ne (KSK) gönül veren spor ve iş dünyasından isimler Karşıyaka Spor Kulübü Sevdalıları Buluşması’nda bir araya geldi. Karşıyaka'da bir otelde gerçekleşen buluşmada iş insanı Cenk Karece, stat ve solan mesajı verirken iş insanı Mustafa Karabağlı KSK markasını vurguladı. KSK başkan adayı olan İlker Ergüllü de seçimli genel kurul çağrısında bulundu.

"LOBİMİZ YOK"

Programda konuşan iş insanı ve İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, "Kulübümüz hepimizin ortak evladı. Buradaki herkesin ortak çatısı. Yani hepimiz farklı derneklerde farklı görevlerde, farklı konumlarda bulunabiliriz ama hepimizin buluştuğu yer Karşıyaka Spor Kulübü çatısı. Biz büyük camiayız, her yerde konuşuyoruz ama inan ki bir gramlık lobi gücümüz yok. KSK’nın hangi federasyonda temsilcisi var? Hangi siyasi partide direkt adayımız var? Yok. Sıfır lobimiz var, bu gücümüzü tribünde görüyorum ama başka yerde göremiyorum. Bizim her yerde böyle bir güce ihtiyacımız var” dedi.



"GÖZTEPE 50 YIL ÖNÜMÜZDE"

Stad ve salon çıkışında da bulunan Karace, “Herkes stadını yaptı. Gümüşhanespor bile stadını yaptı. Göztepe, ezeli rakibimiz ebedi dostumuz. Onlar da stadını yaptı. Göztepe kimse kusura bakmasın ama şu an 50 yıl önümüzde. Benim ölçülerime göre. Bunu söylemekten zul görüyorum ama stadyumu, taraftarların birleşimi, şirketleşmesi vs. Öyle bir yol kat ettiler ki. Belki zor bir döneme düşmüşlerdi belki ama geldikleri nokta muazzam. Çok çabuk toparlanabiliyorlar. Süper lige çıkmalarını arzu ediyoruz tabi ki. Sonuçta İzmirliyiz. Stadın yanında salonun da yapılması ana gündem maddelerimizden. Salon için 2015 şampiyonluğunda bir söz verildi, 10 bin kişilik basketbol spor salonu yapılacak diye. Bu konuyu tekrardan gündeme almamız lazım. Şu anki salon basketbol şubemizin gücünü kaldırmayacak nitelikte. Yani stat ve salonla Karşıyaka’nın ilgilenmesi lazım. Yeni bir salon ve yeni bir stat. Gelecek yönetim mutlaka bu konuda ilgilenmelidir, çok geride kaldık. Altyapı tesislerimizde de eksiğimiz çok. Birçok şampiyonluklarımız var ama bu noktada başka kulüplere geçilmiş durumdayız. Alt yapıların da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Divan kurulumuz var. Divan kurulu olarak etkin değiliz, eksiğimiz var. Bir şeyler yapmalıyız. Bir danışma kurulu mu kurulmalı, kurulsun. Bunu mutlaka yapmalıyız. Bizim camia olmamızı sağlayacak oluşumlara ihtiyacımız var. Bizi bir arada tutacak tutkal mekanlara da ihtiyacımız var. Eskiden birçok yerimiz vardı ve birbirimizi görüyorduk. Ancak şu an böyle bir şeyimiz, tesisimiz ve lokalimiz yok” diye konuştu.

BORÇSUZ SÜPER LİGE GÖTÜRECEĞİZ



Tek bir borç alınmadan KSK’nın Süper Lig’e çıkaracaklarını da ifade eden Karace, “Kulübümüzün özellikle futbol branşında bulunduğumuz yer kanımıza dokunuyor. Bu alanda neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Bize 100’e yakın nitelikli Karşıyakalı iş insanı gerekiyor. Bu bir taahhüttür; tek bir lira borç yazmadan bu takımı alıp süper lige taşıyacağız. Bundan ben kendi adım kadar eminim. Çünkü yola çıkan arkadaşlarıma güveniyorum. Ben başkan olmayacağım ama bu oluşumun sonuna kadar içindeyim, başka görevlerim var ve bu noktada takıma katkılarım olacak. Federasyonlarda temsilcilerimiz olacak. Karşıyaka Spor Kulübü’nü kurtaracağız dediğimizde. Çok güçlü bir futbol şubemiz olacak. Pınar’a, Selçuk Yaşar’a saygımız çok büyük. Basketbolda da çok büyük katkılarımız olacak. Voleybol şubemiz de kesinlikle en üst lige çıkacak. Bütün branşlarımıza çok büyük katkılarımız olacak” ifadelerini kullandı.



KARABAĞLI'DAN MARKA ÇIKIŞI

İş insanı Mustafa Karabağlı ise “Karşıyaka gerekten bir miktar arzu ettiğimiz başarılardan uzak. Bulunduğu konumdan memnun değiliz. Ben kendi adıma bir gerçeği de ifade edeyim. 1980’li yıllarda İstanbul’da lise öğrencisiyken Galata maçlarına gittiğimiz, Süper Lig’den döndüğümüz, Süper Lig maçlarını takip ettiğimiz, Efes Pilsen’e son saniyelerde şampiyonluğu kaybettiğimiz tribünlerdeki seyircilerden birisiyim. Karşıyaka’yı arzu ettiği yere taşımamız gerekiyor. Bu nereden geçiyor? Tabi ki ekonomi ve finanstan geçiyor. Yani parasal kaynaklar ve iyi yönetim. Ancak para varsa da iyi bir yönetim sergilemiyorsa başarı pek mümkün değil. Yani işletme mantığımızı gerçekten değiştirmemiz gerekiyor. Yani spor kulüpleri artık gerçekten ekonomileriyle dünyadaki en büyük şirketler kadar değerlere sahip. Bu camialar doğru yönetilmeli ve sisteme oturmalı. Bir model kuracağız, bu model kendi kendini çevirecek. Bir sonraki nesillere kaynak sağlayacak bunun için kalıcı yatırımlar yapmamız ve özellikle çok uzun yıllara dayanan KSK markasının değerini ortaya koymamız lazım. 111 yıllık bir marka ver. Eğer bu markayı kullanmazsak hiç bir yere varamayız. Karşıyaka'nın marka değerini gerçekten pazarlayabilirsek başka hiçbir şeye ihtiyacımız olmaz.Türkiye'de Karşıyaka'dan daha kıdemli kaç tane spor kulübü var? Bir elin parmaklarını geçmez. Onlar nerede biz neredeyiz? Trabzon'dan, Bursa'dan Süper Lig’de şampiyonluk çıkıyorsa neden Karşıyaka'dan çıkmasın? Bunu yapabiliriz. Yeterki inanalım. Bunun için ihtiyacımız olan kudret damarlarımızdaki yeşil kırmızı kanda mevcuttur” diye konuştu.



ERGÜLLÜ'DEN SEÇİM ÇAĞRISI

KSK’nın yönetimine talip olan Karşıyaka Spor Kulübü Sevdalıları buluşmasında yeni dönem için başkan adayı olan İlker Ergüllü de kulübün haziran ayında yapılacak olan mali genel kurulunun seçimli mali kurul olması için çağrıda bulundu.