Karşıyaka: 1 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 4

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona büyük umutlarla başlamasına rağmen alt sıralara demir atan Karşıyaka, evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'a farklı yenildi: 1-4

İzmir Atatürk Stadı'nda az sayıda taraftarın izlediği karşılaşmada konuk ekibin gollerini 32 ile 76'ncı dakikalarda Umut, 49'uncu dakikada Fevzi ve 90+4'üncü dakikada Doğacan atarken, Karşıyaka'nın tek golü 90+3'te Abdülkadir'den geldi. Karşıyaka, 55'inci dakikada da Doğukan'ın ayağından penaltıdan yararlanamadı. Penaltı pozisyonunun ardından oyundan alınan Doğukan'a taraftarlar büyük tepki gösterirken, direkt soyunma odasına gitmeye çalışan genç futbolcu, teknik heyet kendisine güçlükle engel olunca formasını çıkarıp yedek kulübesine attı. Kulübe önünde buz kovasını da tekmeleyen futbolcuyu yuhalayan taraftarlar, "Doğukan dışarı, o forma kutsaldır nasip olmaz herkese" diye bağırdı. Grupta sezon başında yaptığı transferlere rağmen 10 maçta 11 puanla düşme sınırında kalan yeşil-kırmızılılarda takımı da protesto edip yuhalayan taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı.

32'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan bomboş hareketlenen Barış'ın ortasını kale önünde Umut kafayla ağlara yolladı: 0-1.

39'ucu dakikada Karşıyaka'da Cenk'in yaklaşık 25 metre mesafeden kullandığı serbest vuruş baraja çarpıp kaleci Erşen'de kaldı.

45'inci dakikada Karaköprü Belediyespor yine gole yaklaştı. Emre Yıldırım'ın sağdan ortasında ceza sahasında Umut'un vuruşunda kaleci Yusuf'u geçen topu Cenk çizgiden çıkardı.

49'uncu dakikada fark 2'ye çıktı. Karaköprü'de Umut'un kalece Yusuf'dan dönen şutunu Fevzi tamamladı, üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

52'nci dakikada Karşıyaka penaltı kazandı. Kaleci Erşen, Doğukan'ı düşürünce hakem beyaz noktayı gösterdi. Doğukan, 55'inci dakikada kullandığı penaltıyı üstten auta yolladı.

76'ncı dakikada Karaköprü 3'üncü golü de buldu. Bomboş defansın arkasına sarkan Umut, Halil'le verkaç yaparak Yusuf'u avladı: 0-3.

90+3'üncü dakikada Karşıyaka'nın tek golü geldi. Ertuğrul'un sağdan ortasını Abdülkadir arka direkte ağlara yoladı: 1-3.

90+4'üncü dakikada Batuhan'ın pasını ağlarla buluşturan Doğacan skoru belirledi: 1-4.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Gökhan Özbulut (xx), Soner Akgün (xx), Ahmetcan Akkoyun (xx)

KARŞIYAKA: Yusuf (x) - Ertuğrul (x), Cenk (xx), Metin (xx) (Dk. 53 Okan x), Burak (x), Fatih (x), Samican (xx) (Dk. 66 İlyas x), Namık Barış (x) (Dk. 46 Barış Sungur x), Doğukan (x) (Dk. 58 Özgür xx), İhsan Furkan (x) (Dk. 46 Harun xx), Abdülkadir (x)

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen (xxx) - İsa (xx), Fikret (xx), Halil (xxx) (Dk. 82 Fahri Utku xx), Barış (xxx) (Dk. 89 Batuhan), Emre Aydın (xxx) (Dk. 82 Emre Karadağ xx), Umut (xxxx), Abdurrahman (xx), Ahmet Mümin (xxx) (Dk. 73 Kağan xx), Fevzi (xxx) (Dk. 82 Doğacan), Emre Yıldırım (xxx)

GOLLER: Dk. 32 ve Dk. 76 Umut, Dk. 49 Fevzi, Dk. 90+4 Doğacan (Karbel Karaköprü Bld), Dk. 90+3 Abdülkadir (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: İsa (Karbel Karaköprü Bld), Harun, İlyas, Barış (Karşıyaka)