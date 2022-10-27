ERKAN YOLAÇ YOĞUN BAKIMDA
ERKAN YOLAÇ YOĞUN BAKIMDA
0
İZMİR'DE KİTAP FUARI AÇILIYOR
İZMİR'DE KİTAP FUARI AÇILIYOR
0
ÜNLÜ İSİM SEVİLEN DİZİYE KATILIYOR
ÜNLÜ İSİM SEVİLEN DİZİYE KATILIYOR
0
GÜLŞEN'İN DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!
GÜLŞEN'İN DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!
0

Karşıyaka 2 yıl sonra 4'te 4 istiyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Karşıyaka, bu hafta 2 yıl sonra 4'te 4 yapmaya çalışacak

Karşıyaka 2 yıl sonra 4'te 4 istiyor
27 Ekim 2022 Perşembe 12:39

Grupta üst üste 3 galibiyet alırken, lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 5 puan gerisinde ikinci sıraya tırmanan Karşıyaka, en son 2 sene önce 4 maçlık kazanma serisi yakaladı. 2020 yazında Play-Off finali oynadıktan sonra 2020-2021 sezonuna çok işi başlayıp ilk 6 maçı 5 galibiyet, 1 beraberlikle lider geçen Karşıyaka, bu periyotta Gölcükspor ve 23 Elazığ FK'yı 2-1, Yalovaspor'u 1-0, Cizrespor'u da 5-1 yenerek 4'te 4 yaptı.

O sezonun ardından 4 maçlık galibiyet serisi yakalayamayan yeşil-kırmızılılar, bu yıl ilk haftalarda bocaladıktan sonra son 3 maçta Karbel Karaköprü Belediyespor'u 2-1, Eskişehirspor'u 1-0, Edirnespor'u ise 3-0 mağlup etti. Bu sezon güçlü kadrosu ve 8 yıl sonra döndüğü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki büyük taraftar desteğiyle farklı bir hava yakalayan Karşıyaka, cumartesi günü 1954 Kelkit Belediyespor önünde galibiyet serisini 4 maça çıkarmaya çalışacak. İzmir temsilcisi, cumhuriyetin 99'uncu yılı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen maçta taraftarına çifte bayram yaşatmak istiyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka
Önceki Haber
Mermer ocağında acı kaza! Kayanın altında kalan işçi öldü!
Sonraki Haber
Binali Yıldırım taburcu oldu: Ciddi bir kazaydı
Altınordu 4'te 4 peşinde
Altınordu 4'te 4 peşinde
0
Pınar Karşıyaka zoru başardı
Pınar Karşıyaka zoru başardı
0
Göztepe'yi kaptanı Yasin sırtladı
Göztepe'yi kaptanı Yasin sırtladı
0
Karşıyaka'nın zirve yürüyüşü
Karşıyaka'nın zirve yürüyüşü
0
Göztepe hayata döndü
Göztepe hayata döndü
0
Altay 5 haftadır galibiyete hasret
Altay 5 haftadır galibiyete hasret
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.