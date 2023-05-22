Oğan'ın kararının ardından Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Oğan'ın kararının ardından Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
0
Sinan Oğan kararını açıkladı
Sinan Oğan kararını açıkladı
0
CHP'li Muharrem Erkek: Tek adam rejimi mi, demokrasi mi bir karar vereceğiz
CHP'li Muharrem Erkek: Tek adam rejimi mi, demokrasi mi bir karar vereceğiz
0
TÜİK açıkladı: Mayıs'ta tüketici güven endeksi arttı
TÜİK açıkladı: Mayıs'ta tüketici güven endeksi arttı
0

Karşıyaka'da 10 ismin sözleşmesi sona erdi

Karşıyaka'da sezonun ikinci yarısında kulübe dönen teknik direktör Erman Güraçar'ın yanı sıra kadrodaki 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

Karşıyaka'da 10 ismin sözleşmesi sona erdi
22 Mayıs 2023 Pazartesi 16:54

TFF 3'üncü Lig'de şampiyonluk ve Play-Off hedefini ıskalayan Karşıyaka'da sezonun ikinci yarısında kulübe dönen teknik direktör Erman Güraçar'ın yanı sıra kadrodaki 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Yıllardır kadroda yer alan takım kaptanı Mustafa Aşan'ın yanında Recep, Soner Birinci, Fatih Aydın ve Burak Başkaya'yla henüz sezon bitmeden yollarını ayıran Kaf-Kaf'ta 10 ismin daha durumu belirsiz. Takımın en eski futbolcuları olan Metin ve son haftalarda kadroya alınmayan Cenk ile as kadrodan Yusuf, Özgür, Fatih Taşdelen, Fatih Ergen, Namık Barış, Erdoğan, Aykut ve kiralık gelen Ferhat'ın sözleşmeleri sona erdi.

Yeşil-kırmızılı kulüpte mevcut kadrodan Ali Say, Yılmaz, Emre Gemici, Onur Kolay, Batuhan Akyüz, Burak Karapınar, Caner, Enes, Ertuğrul, Ferdi ve Mustafa Durgun'un kontratları ise sürüyor. Son 2 yılda yaptığı 33 transfere rağmen şampiyonluk hedefine ulaşamayıp üst üste 6'ncı sene de 3'üncü Lig'de yer alacak Karşıyaka'da sözleşmesi biten ve şimdiden ayrılan oyuncuların çokluğuyla yeni sezon öncesi kadroda kapsamlı bir revizyon yapılması öngörülüyor. Karşıyaka'da yönetimin teknik direktör konusunda alacağı karar ise belirsiz.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #TFF 3üncü Lig
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
AK Partili Hamza Dağ, İzmir'de muhtarlar ve Romanlarla buluştu
Sonraki Haber
Sinan Oğan kararını açıkladı
Altay'da Paixao tarih yazdı
Altay'da Paixao tarih yazdı
0
Altay sezonu alkışlarla kapattı
Altay sezonu alkışlarla kapattı
0
Bakan Kasapoğlu, İzmir'de şampiyonluk kupalarını tanıttı
Bakan Kasapoğlu, İzmir'de şampiyonluk kupalarını tanıttı
0
AK Partili Kaya'dan Göztepe'ye Torbalı'daki araziyle ilgili yeniden tahsis müjdesi
AK Partili Kaya'dan Göztepe'ye Torbalı'daki araziyle ilgili yeniden tahsis müjdesi
0
Altınordu'da şok karar, Özkan'dan veda mesajı
Altınordu'da şok karar, Özkan'dan veda mesajı
0
İrfan Can Eğribayat bonservisiyle Fenerbahçe’de
İrfan Can Eğribayat bonservisiyle Fenerbahçe’de
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.