Karşıyaka'da 10 ismin sözleşmesi sona erdi

Karşıyaka'da sezonun ikinci yarısında kulübe dönen teknik direktör Erman Güraçar'ın yanı sıra kadrodaki 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

TFF 3'üncü Lig'de şampiyonluk ve Play-Off hedefini ıskalayan Karşıyaka'da sezonun ikinci yarısında kulübe dönen teknik direktör Erman Güraçar'ın yanı sıra kadrodaki 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Yıllardır kadroda yer alan takım kaptanı Mustafa Aşan'ın yanında Recep, Soner Birinci, Fatih Aydın ve Burak Başkaya'yla henüz sezon bitmeden yollarını ayıran Kaf-Kaf'ta 10 ismin daha durumu belirsiz. Takımın en eski futbolcuları olan Metin ve son haftalarda kadroya alınmayan Cenk ile as kadrodan Yusuf, Özgür, Fatih Taşdelen, Fatih Ergen, Namık Barış, Erdoğan, Aykut ve kiralık gelen Ferhat'ın sözleşmeleri sona erdi.

Yeşil-kırmızılı kulüpte mevcut kadrodan Ali Say, Yılmaz, Emre Gemici, Onur Kolay, Batuhan Akyüz, Burak Karapınar, Caner, Enes, Ertuğrul, Ferdi ve Mustafa Durgun'un kontratları ise sürüyor. Son 2 yılda yaptığı 33 transfere rağmen şampiyonluk hedefine ulaşamayıp üst üste 6'ncı sene de 3'üncü Lig'de yer alacak Karşıyaka'da sözleşmesi biten ve şimdiden ayrılan oyuncuların çokluğuyla yeni sezon öncesi kadroda kapsamlı bir revizyon yapılması öngörülüyor. Karşıyaka'da yönetimin teknik direktör konusunda alacağı karar ise belirsiz.