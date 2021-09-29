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Karşıyaka'da 4 futbolcuya af

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 4 haftada galibiyetle tanışamayan Karşıyaka'da 19 Eylül'de oynanan Mardin 1969 Spor maçı öncesi süresiz kadro dışı bırakılan Doğukan İnci, Harun Atalay, Mustafa Çalışkan ve Batuhan Kara affedildi

Karşıyaka'da 4 futbolcuya af
29 Eylül 2021 Çarşamba 10:58

İlk 2 haftada 11'de forma giydikten sonra Mardin kafilesine dahil edilmeyip ardından antrenmandaki disiplinsiz tavırları nedeniyle teknik direktör Cüneyt Biçer'in raporuyla kadro dışı kalan Doğukan, Harun ve Mustafa'nın yanı sıra Batuhan'dan savunma alan yönetim, futbolculara para cezası keserek Biçer'in de onayıyla affetti. 4 futbolcu, takımla antrenmanlara yeniden başladı.

KARABÜK SEFERİ BAŞLADI

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda Karşıyaka, yarın gruptaki rakiplerinden Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Rakibini normal sürede veya gerek olması durumunda uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden taraf tur atlayacak. Grupta puansız son sırada yer alan Karabükspor'a 3 Ekim Pazar günü de ligde konuk olacak Karşıyaka, kupa maçının ardından İzmir'e dönmeyip pazara kadar Safranbolu'da kamp yapacak. Yeşil-kırmızılılar, kadro dışı kalan 4 ismin de affedilmesiyle takımdaki 29 futbolcunun tamamını Karadeniz deplasmanına götürdü. Kaf-Kaf'ta ligde henüz şans bulamayan yeni transferler Alperen, Batuhan Demirel, Oğulcan ve Yunus'un kupada ilk kez forma giymesi bekleniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka
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