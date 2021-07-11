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Karşıyaka'da 6 isim daha tamam

Misli.com 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka 6 oyuncu ile anlaşmaya vardı

Karşıyaka'da 6 isim daha tamam
11 Temmuz 2021 Pazar 14:30

Borçlu olduğu 96 eski futbolcu, teknik adam ve çalışanından muvafakatname alarak transfer yasağını açmak isteyen Misli.com 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka, eski futbolcuları Can Erdem, Abdülhamit Yıldız, Mahmut Temür, Erhan Şentürk, Özkan Karabulut ve Engin Aktürk'le de anlaşmaya vardı. Karşıyaka'nın 6 eski futbolcusu, alacaklarının yüzde 25'inin ödenmesi koşuluyla yönetime tek dönemliğine transferi açmak için muvafakatname vermeyi kabul etti. Karşıyaka daha önce Necati Ateş, Necati Yılmaz, Hasan Çelik, Mehmet Eren Boyraz, Aykut Kıratlı, Onur Okan, Mehmet Yiğit ve Rıdvan Şimşek gibi isimlerden muvafakatname almıştı.


Kaynak: DHA
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