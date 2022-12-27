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Karşıyaka'da Ali yuvaya döndü

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı zirve hedefinin uzağında tamamlayınca devre arasında transfere yönelen Karşıyaka, 68 Aksaray Belediyespor'dan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Ali Say'ı resmen yuvaya döndürürken, yine altyapısından çıkan stoper Ahmet Batuhan Akyüz'e de kanca attı. Altyapıda yetiştikten sonra 2013 yılında profesyonel olup, 2018'de ayrıldığı Kaf-Kaf'a 4 yıl sonra dönen Ali Say, 1.5 sezonluk sözleşme imzaladı

Karşıyaka'da Ali yuvaya döndü
27 Aralık 2022 Salı 13:57

Ali, imza töreninde, "Profesyonelliğe adım attığım kulübüme dönmekten ve bu formayı giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferimin noktalanmasında başta Başkanımız Turgay Büyükkarcı olmak üzere tüm teknik kadromuza teşekkür ederim. İnşallah sezon boyunca performansımı en üst düzeyde tutarak taraftarımızın beklentisini karşılayacağım ve takımın bir parçası olarak hedeflediğimiz şampiyonluğu taraftarımıza tattıracağız" dedi.

STOPER ARIYOR

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ise imza sonrası, "Ali'nin kadromuza olumlu anlamda büyük katkı sağlayacağını biliyorum. Ne kadar yetenekli olduğunu daha önce tüm Karşıyakalılar gördü. Umuyorum ki daha uzun yıllar Karşıyaka'ya hizmet edecek" açıklamasını yaptı.

Transferde ligdeki yaş kontenjanına takılmayan oyuncu arayışında olan Kaf-Kaf, altyapısından çıktıktan sonra Muğlaspor'da profesyonelliğe geçen 23 yaşındaki stoper Ahmet Batuhan Akyüz'le de görüşmelere başladı. Batuhan, Çatalcaspor, Orduspor 1967 ve son olarak Karaman FK'da oynadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #izmir
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