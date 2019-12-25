Karşıyaka'da Burak kiralık gitti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasında Antalya'daki kampını sürdüren Karşıyaka'da kulüp bulması istenen isimlerden Burak Karapınar, Aksaray Belediyespor'a kiralık verildi.

Karşıyaka'da Burak kiralık gitti
25 Aralık 2019 Çarşamba 13:27

Yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişen 20 yaşındaki sol bek, 1 Ocak'ta yeni takımına katılacak. Kaf-Kaf'ta bu sezon ligde şans bulamayan, yalnız Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor önünde görev yapan Burak, geçen sezon ise 3'ü ilk 11 olmak üzere 8 lig maçında forma giymişti. Karşıyaka'da altyapıdan Mustafa Durgun, Çağatay Sevim, Berkan Güner ve Kerem Dönertaş, 9 günlük Antalya kampında takımla birlikte çalışıyor. Takım arkadaşları, A takım kadrosuna alınan 4 genç futbolcunun saçlarını adet olduğu üzere kampta tıraş etti. Yeşil-kırmızılı ekip kamptaki ilk hazırlık maçında 28 Aralık'ta 2'nci Lig'den Niğde Anadolu'yla karşılaşacak.

 


Kaynak: DHA
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