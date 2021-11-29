Karşıyaka'da büyük hasret bitti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarısını 1-0 yenik tamamladığı maçta Edirnespor'u 14 dakika içinde attığı 4 golle 4-2 yenip 32 maçlık seri galibiyet hasretine son veren Karşıyaka, yaşadığı sıkıntılardan sonra çıkışa geçmenin sevincini yaşıyor

Geçen sezonun ilk yarısında başlayan kötü gidişi bir türlü durduramayan, bu sezona transfer yasağını 5 yıl sonra kaldırıp büyük umutlarla başlamasına rağmen hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka, Ağrı 1970 Spor'dan sonra Edirnespor'u da yenik duruma düşüp mağlup ederek 1 yıl sonra 2'de 2 yaparken, kötü günlere sünger çekti. İç sahada son olarak 29 Ekim 2020'de Cizrespor'u 5-1'le geçen, o maçın ardından İzmir'de ilk kez 4 gol birden atan Karşıyaka, bu sezon evinde ilk 6 maçta 1 galibiyetle yetindikten sonra patlama yaptı.

Edirnespor önünde oyuna sonradan giren isimlerden Samican 2, Özgür de 1 golle galibiyetin mimarları olurken, teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde 4 maçtır bileği bükülmeyen Karşıyaka, Play-Off yarışında bu sezon ilk kez umutlandı. Ahmet Taşyürek teknik direktörlük görevini devraldıktan sonra çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alırken yalnız 1 kez sahadan puansız ayrılan Karşıyaka, grupta 14 maçta 19 puana ulaşıp Play-Off hattıyla arasındaki farkı 5 puana indirdi. Karşıyaka'nın yeni kadrosu taraftarla arasındaki buzları eritip özgüven kazanırken, artık sert düşüş yaşamayacaklarını söyleyen Ahmet Taşyürek, "Çok zorlu günler yaşadık. Seri yakalamaya, böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Futbolda kulüp yeniden ayağa kalktı. İyi sonuçların devamı gelecek" dedi. Karşıyaka, bu hafta lider Fethiyespor deplasmanına çıkacak.