ABD'DEN UFO AÇIKLAMASI
ABD'DEN UFO AÇIKLAMASI
0
EN İLGİNÇ ŞİKAYETLER!
EN İLGİNÇ ŞİKAYETLER!
0
ÜNLÜ ŞARKICI KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
ÜNLÜ ŞARKICI KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
0
124 YILIN REKORU KIRILDI!
124 YILIN REKORU KIRILDI!
0

Karşıyaka'da Cezayir dönemi bitti

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonu şampiyonluk ve Play-Off hedeflerinin uzağında tamamlayan Karşıyaka'da teknik direktör İbrahim Cezayir dönemi sona erdi

Karşıyaka'da Cezayir dönemi bitti
20 Mayıs 2021 Perşembe 12:29

Kulüple 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan İbrahim Cezayir, başkan Turgay Büyükkarcı'yla bir araya gelerek feshin mali şartlarında anlaştı. Yeşil-kırmızılılarda 2'nci yarının ilk haftası sonrası istifa eden Soner Tolungüç'ün yerine göreve gelen Cezayir, 14 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet almıştı. Karşıyaka'da başkan Büyükkarcı, teknik direktörlük için Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan, daha önce Darıca Gençlerbirliği'ni çalıştıran Ender Alkan'la anlaşmaya varmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #teknik direktör #ibrahim cezayir
Önceki Haber
19 Mayıs Kemalpaşa'da coşkuyla kutlandı
Sonraki Haber
'Muhtemelen işimi kaybedeceğim' demişti. Görevden uzaklaştırıldı
Göztepe'de büyük şok! Sepil ayrılıyor
Göztepe'de büyük şok! Sepil ayrılıyor
0
Göztepe o oyuncusunu bırakmak istemiyor
Göztepe o oyuncusunu bırakmak istemiyor
0
İki kupa tek şampiyon!
İki kupa tek şampiyon!
0
Göztepe'de bir isim veda etti
Göztepe'de bir isim veda etti
0
Göztepe'de büyük tepki!
Göztepe'de büyük tepki!
0
Beşiktaş'ın şampiyonluk öyküsü
Beşiktaş'ın şampiyonluk öyküsü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.