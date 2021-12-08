Karşıyaka'da Doğukan'a af yok

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Karşıyaka'da 31 Ekim'deki Karaköprü Belediyespor maçı sonrası kadro dışı bırakılan Doğukan İnce'nin affedilmesinin gündemde olmadığı öğrenildi

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilip 2 yıl önce adı Beşiktaş'la anılırken son 2 sezondur hayal kırıklığı yaratan 22 yaşındaki forvet, bireysel antrenör gözetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Bu sezon disiplinsiz tavırları yüzünden 2 ay içinde 2 kez kadro dışı kalan Doğukan, oynadığı 6 maçta gol atamamıştı.

Karaköprü maçında takımı mağlup durumdayken penaltı kaçıran genç futbolcu, taraftarın büyük tepkisini çekip oyundan alınırken formasını da çıkararak kulübeye atınca gözden iyice düşmüştü. Futbol hayatının baharında büyük düşüş yaşayan genç yıldız adayı için kulübe gelen hiçbir teklifin de olmadığı belirtildi. Karşıyaka formasıyla 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında 6, 2019-2020 sezonunda ise 14 gol atan Doğukan, takımdan ayrı çalışmaya devam edecek. Çapraz bağlarından sakatlanıp ameliyat olacak sol bek Burak'ın sezonu kapattığı Kaf-Kaf'ta cezalı forvet İhsan Furkan da bu hafta forma giyemeyecek.