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Karşıyaka'da Doğukan krizi çözüldü

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezonda transfer yasağını aşarak şampiyon olacak bir kadro kurmayı hedefleyen Karşıyaka'da takımdan ayrılmak isteyen Doğukan İnci krizi çözüldü

Karşıyaka'da Doğukan krizi çözüldü
22 Temmuz 2021 Perşembe 13:40

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde 1 hafta önce başlayan antrenmanlara katılmayıp, takımla çalışmadığı noter kanalıyla tespit ettirilen 22 yaşındaki futbolcu ikna edildi. Geçen yıl transferde adı Beşiktaş'la anılan, geçen sezon içinde ise kötü performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan genç forvet, takımla antrenmanlara başlayacak. 

Altyapısından çıktığı yeşil-kırmızılılarla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan futbolcu, 2019-2020 sezonunda 14, geçen sezon ise 6 kez ağları sarsmıştı. Takımın en golcü ismi Hakan Kuş'un İskenderun'a transfer olduğu, sözleşmeleri biten Mustafa Aşan ve Mehmet'le ise nikah tazeleyen Karşıyaka'da Doğukan krizinin çözülmesiyle iç transferde henüz durumu belli olmayan yalnız Anıl kaldı. Sözleşmesi bitip bedelli askerlik görevini yerine getiren Anıl'la önümüzdeki günlerde masaya oturulacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #doğukan
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