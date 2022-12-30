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Karşıyaka'da Ertuğrul belirsiz

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarıya hazırlanan Karşıyaka'da ilk devrenin son maçında sakatlanan Ertuğrul'un sahalara dönüş tarihi netleşmedi

Karşıyaka'da Ertuğrul belirsiz
30 Aralık 2022 Cuma 13:35

Diz çapraz bağlarında esneme meydana gelip tedavisine başlanan tecrübeli sağ bek bireysel olarak egzersizlere başladı. Ertuğrul, dizinin durumuna göre düz koşulara başlayıp ardından takıma katılacak. Ertuğrul'un tedavisi en az birkaç hafta sürecek. Takımın bankolarından olup devre arası kamp dönemini kaçıracak futbolcunun ne zaman tekrar hazır olup formasına kavuşacağı ise belirsiz. Kaf-Kaf'ta 11 Aralık'ta oynanan Kütahyaspor deplasmanında sakatlanan kaleci Yusuf da henüz takıma dönemedi. Yeşil-kırmızılı ekip, devre arasındaki hazırlık döneminin ilk özel maçını yarın saat 13.00'te Somaspor'la oynayacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmirin enleri #ödül
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