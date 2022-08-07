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Karşıyaka'da eskilerden 8 futbolcu kaldı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle sezona hazırlanan Karşıyaka'nın kadrosunda transfer yasağıyla 5 yıl boyunca değişmeyen takımdan 8 isim kaldı

Karşıyaka'da eskilerden 8 futbolcu kaldı
07 Ağustos 2022 Pazar 14:08

2016-2021 yılları arasında transfer yasaklısı olması nedeniyle altyapısına sarılan Karşıyaka, geçen sezon yasağı kaldırınca çehresini iddialı transferlerle değiştirdi. Bu süreçte zaman içinde Hakan Kuş, Anıl, Arif, Mustafa Değirmenci, Cihan, Harun, Doğukan, Fatih gibi isimlerle yollar ayrıldıktan sonra bu sezon da kaleci Efe, Batuhan, Mustafa Çalışkan ve İlyas gitti.

Yeşil-kırmızılıların kadrosunda transfer yasağı açılmadan önceki sezonlardan takım kaptanı Mustafa Aşan ile altyapı patentli Metin Peker, Cenk Özbey, Namık Barış Çelik, Caner Cengiz, Özgür Güler, Burak Karapınar ve Erdoğan Açar yer almayı sürdürüyor. Metin, 2010-2011'den 12 sezondur, Cenk, 2013-2014'ten beri 9 sezondur, Mustafa Aşan ise 2014-2015'ten bu yana 8 sezondur takımda forma giyiyor. İzmir temsilcisinde Burak, Özgür ve Namık Barış, 2017, Erdoğan 2018, Caner 2019'dan beri A takımla maçlara çıkıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #spor
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