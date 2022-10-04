İLİŞKİYE GİRERKEN BÖYLE VURULDULAR
İLİŞKİYE GİRERKEN BÖYLE VURULDULAR
0
CİNSEL ORGANI BÜYÜSÜN DİYE...
CİNSEL ORGANI BÜYÜSÜN DİYE...
0
HALUK LEVENT YİNE BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ
HALUK LEVENT YİNE BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ
0
OBEZ KEDİYE MİDE BOTOKSU!
OBEZ KEDİYE MİDE BOTOKSU!
0

Karşıyaka'da Güraçar'la devam

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni transferleriyle şampiyonluk iddiasıyla başladığı sezonda 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle zirvenin gerisinde kalan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar'a güvenoyu çıktı

Karşıyaka'da Güraçar'la devam
04 Ekim 2022 Salı 12:18

Grupta Hacettepe 1945 deplasmanındaki yenilgiyle 7 puanla 9'uncu sıraya gerileyen yeşil-kırmızılılarda taraftarlar Erman Güraçar'a takımın performansı nedeniyle tepki gösterirken, başkan Turgay Büyükkarcı, genç teknik adamın arkasında durdu.

Yönetimiyle toplantı yapan Büyükkarcı'nın geçen sezon ikinci yarıda takım düşme korkusu yaşarken göreve getirilip, sezon başında 3 yıllık sözleşme yenilenen Güraçar'a sahip çıktığı, henüz 5 maçta teknik direktör değişikliği yapmak için erken olduğunu vurguladığı öğrenildi. Grupta pazar günü mağlubiyeti bulunmayan Karbel Karaköprü Belediyespor'u yenerek hem iç sahadaki ilk galibiyetini alıp hem de kara bulutları dağıtmayı hedefleyen Karşıyaka'da Erman Güraçar, cezası nedeniyle saha kenarında yer alamayacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #spor #futbol
Önceki Haber
Kayıp belediye çalışanı gölette ölü bulundu!
Sonraki Haber
Bahçeli'de Kılıçdaroğlu'na başörtüsü yanıtı!
Karşıyaka'da hava bozdu
Karşıyaka'da hava bozdu
0
Göztepe'de büyük hayal kırıklığı!
Göztepe'de büyük hayal kırıklığı!
0
Altay'da transfer yasağı çıkmazı
Altay'da transfer yasağı çıkmazı
0
Karşıyaka lige döndü
Karşıyaka lige döndü
0
Göztepe yeni yapılanmayı açıkladı
Göztepe yeni yapılanmayı açıkladı
0
Altay'da Yusuf göze girdi
Altay'da Yusuf göze girdi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.