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Karşıyaka'da İbrahim Cezayir sahaya indi

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve ortağıyken üst üste 4 mağlubiyetle Play-Off hattının dışına çıkan Karşıyaka'da, geçen sezon takıma Play-Off finali oynatıp kötü sonuçların ardından istifa eden Soner Tolungüç'ün yerine teknik direktörlük görevine getirilen İbrahim Cezayir ilk antrenmana çıktı

Karşıyaka'da İbrahim Cezayir sahaya indi
09 Şubat 2021 Salı 15:32

Sezona 2'nci Lig'deki Turgutluspor'da başlayıp ilk haftalarda namağlup liderliğe taşıdığı kırmızı-siyahlılardan devre arasında Play-Off hattındayken ayrılan 42 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Daha önce Altınordu altyapısı ve kırmızı-lacivertlilerin pilot takımı Niğde Anadolu'da da görev yapan Cezayir'in yardımcılıklarını Volkan Erten, Gökhan Ünal, Mustafa Başaran ve Hasan Aydın yapacak. Kaf-Kaf'ta takımın 1'inci Lig'den düştüğü 2015-16 sezonunda forma giyen Süper Lig'in eski gol kralı Gökhan Ünal, yeşil-kırmızılı kulübe antrenör olarak dönecek. İlk maçına Gölcükspor önünde çıkacak İbrahim Cezayir, "Karşıyaka her zaman en iyisini hedefler. Belki birkaç maçlık kötü periyot oldu ama en kısa sürede toparlananacağız. Play-Off ve şampiyonluk hattına ulaşıp hep birlikte sezon sonunda şampiyonluğu kutlamak istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #izmir
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