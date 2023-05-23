Karşıyaka'da ilanlı kongre çağrısı

İzmir'in 111 yıllık en köklü spor kulübü Karşıyaka'da yönetim olağan mali genel kurulun tarihini yaz aylarında 18 Temmuz olarak belirlerken, camia içinden bir grup gazetelere ilan vererek seçim kararı alınıp 1 ay içinde sandığa gidilmesini talep etti. Yeşil-kırmızılılar, Türkiye'de gazete ilanıyla kongre talep eden ilk kulüp oldu. Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü ve birlikte hareket ettiği eski yöneticilerin yönetime aday olarak aylardır başkan Turgay Büyükkarcı'ya kongre çağrısı yaptığı Kaf-Kaf'ta, Karşıyaka tribünleri, üyeleri ve sevdalıları imzasıyla yayınlanan gazete ilanında da seçim talebinde bulunuldu. İlanda, "Karşıyaka başkanı cesurdur, sandıktan kaçmaz" denildi

"Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ve yönetim kuruluna duyurumuzdur" diye başlayan ilanda, "Sayın başkan, sayın yöneticiler; lütfen binlerce üye ve taraftarın çağrısını duyun, en geç bir ay içinde yapılıp neticelenecek seçimli olağanüstü genel kurul kararı alın. Yalnız kaldığınız yönetim kurulunuzun da altyapı yönetimlerinde bazı yöneticilerin de sağduyuyla hareket ederek seçim istediğini biliyoruz. Siz de güçlenin, yeni listenizi yapın sandığı üyelere getirin, diğer oluşumlar da listelerini yapsınlar. Seçilen yönetimin etrafında kim olursa olsun birlik beraberlik içerisinde olalım. Artık başarılar gelsin. Karşıyaka başkanı cesurdur, sandıktan kaçmaz, bu kararı alır ve seçime gider. Sizden beklenen kararı alın ve camiamızın önünü açın" ifadeleri yer aldı.

ERGÜLLÜ İÇİN TÜZÜK İDDİASI

Karşıyaka'da adaylığını açıklayan İlker Ergüllü'nün kulüp üyeliğinde 2 yılını doldurmadığı için tüzük gereği başkan seçilemeyeceği iddia edilirken, Ergüllü'den açıklama geldi. Yeşil-kırmızılılarda yenilenen kulüp tüzüğünün 25'inci maddesi gereği dernek başkanının üyeliğe giriş tarihinden itibaren 2 yılını doldurmuş üyeler arasından seçildiği belirtilirken, kulüpte daha önce şube başkanlığa görevinde de bulunan İlker Ergüllü, "Ben 2 yıl önce kulüp üyeliği başvurumu yaptım. O dönem bizzat Başkan Turgay Büyükkarcı bana, 'Referans olurum anında üyeliğin onaylanır' dedi. Ancak bugünleri düşünüp yapmadılarsa bu onların sorumluluğundadır. Karşıyaka'ya hizmet vermek için kurduğumuz yönetimle bunlara takılmayız. Mühim olan kongrenin kararı. Başkanı sandığa davet ediyoruz" dedi.

KALECİ ERDOĞAN GİTTİ

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk ve Play-Off hedefini kaçırıp sezonu tamamlayan Karşıyaka'da sözleşmesi biten 10 isimden altyapı patentli kaleci Erdoğan Açar'ın kariyerini farklı bir kulüpte sürdürme kararı aldığı öğrenildi. Altyapısından çıktığı kulüpte 2018'den beri 3 sezon kaleyi koruyarak 2 kez Play-Off heyecanı yaşayan Erdoğan, transfer yasağı açıkdıktan sonra son 2 yıldır Yusuf'un gerisinde yedek kaldı. Erdoğan'ın veda kararı alıp düzenli forma giyeceği bir takıma transfer olmak istediği bildirildi. Bu sezon 3 maçta eldivenleri eline geçiren, yeni sezonda ligdeki kontenjan engeline de takılacak 25 yaşındaki kalecinin arayışta olduğu ifade edildi.