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Karşıyaka'da ilk yolcu Okan

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon mutlak şampyonluk hedeflerken devrenin son 2 haftasına lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 8 puan gerisinde, Play-Off'taki yerini bile riske ederek giren Karşıyaka'da ara transfer döneminde kadroda operasyon yapılacak

Karşıyaka'da ilk yolcu Okan
06 Aralık 2022 Salı 12:08

Yeşil-kırmızılılarda kadrodan elenecek ilk ismin sezon başında büyük umutlarla alınan Okan Baydemir olması bekleniyor. Emre Gemici ve Onur Kolay ile birlikte takıma kadronun bankolarından olarak Iğdır FK'dan transfer edilen 32 yaşındaki kanat oyuncusu, beklenin çok uzağında kaldı.

İlk haftalarda 11'de forma giydikten sonra sakatlık yaşayan Okan, ardından iyileşse de kadroya giremedi. Sakatlığının nüksetmesi korkusu yaşayan tecrübeli futbolcu, son 2 ayda sadece 2 maçta süre alabildi. Karşıyaka'nın bu sezon çıktığı 15 lig maçının 8'inde oynayıp gol ya da asist üretemeyen Okan, son dönemde 18'e alınmadı. Yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Selahaddin Dinçel, transferle ilgili kararı devrenin son 2 maçını oynadıktan sonra vereceğini açıklamıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka
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