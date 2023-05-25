Karşıyaka'da kaptan Cenk yol ayrımında

TFF 3'üncü Lig'de şampiyonluk hedefine bu sezon da ulaşamayan Karşıyaka'da takımın Metin'le birlikte en eski futbolcusu olan kaptan Cenk Özbey yol ayrımına geldi

Altyapısından yetiştiği kulüpte 2013'ten beri 10 sezondur kadroda yer alan, 7 yıldır da ilk 11'in değişilmez ismi olan 32 yaşındaki stoperin sözleşmesi bitti. Kaf-Kaf'ta 6 sene boyunca ilk 11'in vazgeçilmezi olan Cenk, bu sezon ise 20 maçta 11'de forma giyse de dönem dönem ligdeki yaş kontenjan engeli gerekçesiyle kadroya alınmadı. Yeşil-kırmızılı formayla son maçını 30 Nisan'da 52 Orduspor FK önünde oynayan tecrübeli futbolcu sezonun son 3 haftasında 18'e dahil edilmedi.

Yıllardır kadroda yer alan takım kaptanlarından Mustafa Aşan'ın sezon bitmeden ayrıldığı Karşıyaka'da sözleşmesi sona eren Cenk'in de kalması beklenmiyor. Defansta oynamasına rağmen daha önceki sezonlarda galibiyet getiren birçok kritik gole imza atan Cenk, bu sezon ise skora katkı vermedi. Mustafa Aşan'ın yanında Recep, Soner Birinci, Fatih Aydın ve Burak Başkaya'yla erken vedalaşan Karşıyaka'da Cenk'le birlikte yine kadronun en tecrübelilerinden Metin, Yusuf, Özgür, Fatih Taşdelen, Fatih Ergen, Namık Barış, Erdoğan, Aykut ve Ferhat'ın sözleşmeleri sona ermişti.