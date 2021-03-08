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Karşıyaka'da kaptan telaşı

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son olarak Çatalcaspor'la 3-3 berabere kalıp Play-Off yarışına tutunan Karşıyaka, çıkış yakalama fırsatı olarak gördüğü Arhavispor deplasmanına takım kaptanları Mustafa Aşan ve Cenk Özbey'i yetiştirmeye çalışıyor

Karşıyaka'da kaptan telaşı
08 Mart 2021 Pazartesi 13:27

Kadronun vazgeçilmez iki ismi olan kaptanlardan Mustafa ayağındaki ödem, Cenk ise dizindeki sakatlık nedeniyle son antrenmanlara katılamadı. Anıl'ın menisküs ameliyat olduğu, kadro dışı bırakılan Battal ve Onur'un sözleşmelerinin feshedildiği yeşil-kırmızılılarda kaptanların perşembe günü oynanacak deplasmanda forma giyebilmesi için seferberlik var. Stoper oynamasına rağmen her sezon takıma önemli skor katkısı da veren Cenk, bu sezonki 4'üncü golünü Çatalcaspor'a 90'ıncı dakikada frikikten atıp Karşıyaka'ya puan getirmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka
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