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Karşıyaka'da Kerem göze girdi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kötü başladığı sezonu 11 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayıp biraz olsun taraftarının gönlünü alan Karşıyaka'da Kerem Pala, son haftalarda takımın değişilmezlerinden oldu

Karşıyaka'da Kerem göze girdi
09 Mayıs 2022 Pazartesi 12:08

Devre arasında Çorum FK'dan kiralandıktan sonra yedek kalan 22 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu son 5 maçta ise ilk 11'de görev yaptı. Son hafta 7-4 kazanılan Kırıkkale Büyük Anadoluspor deplasmanında gol perdesini de açan Kerem, yeşil-kırmızılılarda ikinci yarıda toplam 14 maçta forma giydi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #karşıyaka spor #kerem pala
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