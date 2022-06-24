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Karşıyaka'da localar 45 dakikada tükendi

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda iç saha maçları için Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na 8 yıl sonra dönecek Karşıyaka'da satışa çıkan localar 45 dakika içinde tükendi

Karşıyaka'da localar 45 dakikada tükendi
24 Haziran 2022 Cuma 13:10

Yıkılıp, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeniden yapıldıktan sonra geçen sezon içinde kapılarını açan Türkiye'nin en yeni stadına seneler sonra dönüş yapacak yeşil-kırmızılılarda localar kapışıldı. Kulübün mevcut ve eski yöneticileri, tanesi sezonluk 100 bin TL'den satışa çıkan locaları çıkar çıkmaz aldı. Kulüp, statta yalnız localardan 1 milyon TL gelir elde etti.

Yönetim, localara olan ilgiye, "Teşekkürler Büyük Karşıyaka Taraftarı! Satışa çıkan localarımızın tamamı, gösterdiğiniz yoğun ilgi sayesinde yaklaşık 45 dakika içinde tükendi. VIP kombineler ise çok yakında" mesajıyla teşekkür etti. Alsancak Stadı'nda 10 ve 12 kişi kapasiteleri, kapalı ve açık oturma yerleri olan locaların tümünde televizyon yayını, lavabo, tuvalet, masa ve iç oturma bölümü bulunuyor. Loca sahipleri statta 2 araçlık otopark hakkına da sahip oluyor. Localara özel ikramlar da yapılacağı açıklandı. Karşıyaka, stadı 1'inci Lig'deki Altay'la birlikte kullanacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #loca
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