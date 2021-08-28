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Karşıyaka'da Mehmet de gitti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını kaldırmaya çalışırken şimdiden 7 takviye yapan Karşıyaka, kalecilerden Mehmet Aksoy'la da yollarını ayırdı

Karşıyaka'da Mehmet de gitti
28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:45

Kadrosunu Manisa FK'dan 28 yaşındaki kaleci Yusuf Balcıoğlu ve Turgutluspor'dan profesyonel lig maçı tecrübesi olmayan 21 yaşındaki file bekçisi Yunus Yağız'la takviye eden Karşıyaka, kalecilerden Efe'den sonra Mehmet'ten de kulüp bulmasını istedi. 

Mehmet'in vedasıyla geçen sezondan bu yana yeşil-kırmızılıların altyapı patentli kadrosundan ayrılan isim sayısı 14'e yükseldi. 23 yaşındaki Mehmet, Karşıyaka'da 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'de 3, 2019-2020 sezonunda 3'üncü Lig'de 6, geçen sezon da 3 maçta kaleyi korumuştu. Transfer yasağını geçici olarak kaldırmak için sayılı günleri kalan Karşıyaka, 8 Eylül'de bitecek transfer dönemi öncesi bu hafta tahtayı açmaya çalışacak.

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