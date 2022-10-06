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Karşıyaka'da Okan ve Fatih dönüyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Hacettepe 1945 deplasmanındaki mağlubiyetin yaralarını bu hafta Alsancak Stadı'nda Karbel Karaköprü Belediyespor'u yenerek sarmak isteyen Karşıyaka'da 2 as kadroya dönecek

Karşıyaka'da Okan ve Fatih dönüyor
06 Ekim 2022 Perşembe 13:40

Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle 2 maçtır forma giyemeyen Fatih Ergen ve Hacettepe deplasmanı öncesi son antrenmanda kasık bölgesindeki ağrılar nedeniyle kadrodan çıkartılan Okan Baydemir iyileşti. İki futbolcu da bu hafta forma giyebilecek. Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar'ın son iki maçta hayal kırıklığı yaratan kadroda değişiklik yapması bekleniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka
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