Karşıyaka'da program netleşti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasında Antalya'daki kampını sürdüren Karşıyaka'nın oynayacağı hazırlık maçlarının programı da belli oldu.

Yeşil-kırmızılılar, Antalya'da 28 Aralık'ta 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Niğde Anadolu FK, 30 Aralık'ta ise 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yer alan Nevşehir Belediyespor'la özel maç oynayacak. Kaf-Kaf, Nevşehir karşılaşmasının ardından 9 günlük kampını tamamlayıp İzmir'e dönecek. Kamp sonrası 2 gün yeni yıl izni yapacak Karşıyaka, ardından ikinci yarı hazırlıklarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde devam edecek. Kaf-Kaf kampa U17 takımının golcüsü Mustafa Durgun'u da götürdü. Yeşil-kırmızılı ekibin altyapısında geçen sezon Bölgesel Gelişim U16 Ligi'nde 22, bu sezon U17 Ligi'nde yarım devrede 10 gol atan 16 yaşındaki yıldız adayının önümüzdeki dönemde profesyonel yapılması bekleniyor.



