Karşıyaka'da stat tartışması çıktı

İzmir'de yılan hikayesine dönen yeni stat talebi 25 senedir sürerken, Karşıyaka'da kongre gündeminde tartışmalar yeniden alevlendi

İzmir'de yılan hikayesine dönen yeni stat talebi 25 senedir sürerken, yıkılan Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri'nin arazisinde yapılması planlanan stadyumla ilgili son yıllarda somut adım atamayan TFF 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka'da kongre gündeminde tartışmalar yeniden alevlendi. Camia ve taraftardan olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınması taleplerinin yükseldiği Karşıyaka'da 5.5 yıldır görevde olan Başkan Turgay Büyükkarcı, stat konusunda iddia ortaya attı. Büyükkarcı, stat arazisinde rant için gözü olan camia içinden bir grup olduğunu iddia ederken, başkanlığa aday olan İlker Ergüllü ise Büyükkarcı'yı söz konusu isimleri delillerle beraber Cumhuriyet Savcılığı'na ihbar etmeye davet edip, o yapmazsa kendisinin başvuru yapacağını açıkladı.

BÜYÜKKARCI'DAN BÜYÜK İDDİA

Karşıyaka'da Başkan Büyükkarcı, "Karşıyakalılara layık bir stadyum için çok kısa süre kaldı. Fakat stadyum söz konusu olduğunda bambaşka bir durum yaşıyoruz. Taraftarlarımızın bunu bilmesini gerektiğini düşünüyorum. Karşıyakalı olduğunu iddia eden bir grubun yeni stadımızın yapılacağı arazide gözü olduğunu biliyorduk ve artık bu durumun iyice ayyuka çıktığını söyleyebiliriz. Kendileri arazi üstüne değerleme bile yapmışlar. Kendi ceplerine girecek 80 milyon Dolar'lık bir kazanç için, Karşıyaka’nın geleceğini çalmaya çalışmışlar. Hatta parayı nasıl bölüşeceklerine kadar planlamışlar. Rant uğruna Karşıyaka’nın değerlerini ayaklar altına almışlar. Amaçları stadyum arazisine çökmek ve stadyumu başka bir yere taşımak. İşin daha da üzücü kısmı bu kişiler kendilerini Karşıyakalı olarak lanse ediyor" iddiasında bulundu.

ERGÜLLÜ'DEN SAVCILIK ÇAĞRISI

Başkanlığa adaylığını açıkladıktan sonra taraftarlardan da destek alan İlker Ergüllü ise Başkan Turgay Büyükkarcı'yı iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunmaya davet ederek, o bulunmazsa müracaatı kendisinin yapacağını söyledi. Açıklamalarının çok ciddi iddialar olduğuna dikkat çeken Ergüllü, "Sayın Büyükkarcı’nın ifadeleri çok ciddi ve önemli. Bu nedenle iddia ettiği konudaki endişelerine katılıyor, kendisini olayın bir an önce açığa çıkması adına bahsettiği grupta yer alan kişilerin kim olduğunu açıklayarak, söz konusu isimleri delillerle beraber Cumhuriyet Savcılığı'na ihbar etmeye davet ediyorum. Karşıyaka Spor Kulübü'müzden menfaat sağlamayı amaçlayan herkesin karşısındayım. Bu nedenle bu açıklamaların ardından Sayın Büyükkarcı eğer Cumhuriyet Savcılığı’na başvuruda bulunmazsa, müracaatı ben yapacağım. Kendisini bu konuda destekliyor, harekete geçmesini beklediğim sürece ilişkin sonucu bir an evvel bekliyorum. Büyükkarcı bu konuda bir şikayette bulunmazsa kendisinin de çıkar grubunun bir parçası olduğu düşüncesine kapılırım" ifadesinde bulundu.