Karşıyaka'da Yılmaz kendini buldu

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka'nın ara transfer döneminde üst liglerden birçok takım talip olmasına rağmen 1.5 milyon TL bonservis ücreti karşılığı Somaspor'dan yuvaya döndürdüğü Yılmaz Ceylan, Ağrı 1970 Spor sınavında suskunluğunu bozdu

Futbola yeşil-kırmızılıların altyapısında başladıktan sonra genç yaşında amatör kulüpleri gezen Yılmaz Ceylan, Somaspor tarafından Bölgesel Amatör Lig ekibi Yunusemre Belediyespor'da keşfedilip profesyonel yapıldı. Soma'da 2.5 sezon forma giyerken 3'üncü Lig'de şampiyonluk da yaşayarak transferde birçok kulübü peşine takan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, devre arasında tercihini futbola başlayıp gönül verdiği Kaf-Kaf'tan yana kullandı.

Karşıyaka'nın Düzcespor'a imza atmak üzereyken kendisi ve kulübüyle bonservisi konusunda anlaşarak kaptığı, Iğdır FK lisansı çıkarılmadan son anda açık çek vermesine rağmen bırakmadığı genç futbolcu yuvaya dönüşünde tutuk kaldı. Karşıyaka formasıyla yalnız devrenin ikinci haftasında Belediye Derincespor ağlarını sarsan Yılmaz, ardından 9 maç skor üretemedi. Geçen hafta Ağrı 1970 Spor karşısına büyük motivasyonla çıkan 22 yaşındaki yıldız adayı ilk yarıda 1 gol, 1 asistle rakibin kilidini açan isim oldu. Ağrı galibiyetiyle normal sezonun bitimine 5 hafta kala Play-Off hattına dönen Karşıyaka, kalan maçlarda Yılmaz'ın yükselen form grafiğine güveniyor.