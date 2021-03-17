Karşıyaka'da zafer sevinci

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 11 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alıp 8 mağlubiyetle şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Karşıyaka, evinde Play-Off yolundaki en önemli rakiplerinden Çarşambaspor'u yenip yarışa tutundu: 2-1

İzmir Atatürk Stadı'ndaki maçta ev sahibinin gollerini 31'inci dakikada Doğukan ve 61'inci dakikada Mustafa Değirmenci attı. Konuk takımın tek golü 71'inci dakikada Oğuzhan'dan geldi. Bu galibiyetle puanını 36 yapan Kaf-Kaf, bitime 7 maç kala Play-off hattındaki rakipleriyle arasındaki farkı 1 puana indirdi.

Battal ve Onur'un sözleşmelerinin feshedildiği, Burak'ın sakat, Cenk ile Harun'un da cezalı olduğu Karşıyaka'da sakatlıkları bulunan Özgür ve Arif de forma giyemedi. Kadrodaki birçok futbolcunun yokluğunda 2019 yılında Bergama Belediyespor altyapısından transfer edilip geçen sezon U17 takımında oynayan 18 yaşındaki sol bek Ferdi Burgaz , henüz profesyonel sözleşme bile imzalamadan kariyerinde ilk kez 3'üncü Lig maçına çıktı. Defansın solunda kadrosundaki bütün futbolcular sakat bu sezon daha önce takımda birçok koronavirüs vakasının olduğu Osmaniyespor maçında 11'de oynayan Caner, sezonun ikinci yarısında ilk kez şans bulup 11'de sahaya çıktı. Altyapıdan geçen yıl ve önceki yıllarda profesyonel yapılan Mert, Batuhan ve Özkan'ın yanı sıra henüz profesyonel olmayan Mustafa Durgun ve Eniscan Atik de yedek kulübesinde yer aldı.

10'uncu dakikada gelişen konuk ekip atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Serhan'ın şutu kaleci Erdoğan'da kaldı.

16'ncı dakikada Çarşambasporlu Muhammet Mustafa ceza alanı dışından kaleyi yokladı, top üstten auta çıktı.

18'inci dakikada ev sahibinden Caner'in ceza alanı dışından şutunu kaleci Eren kontrol etti.

31'inci dakikada Karşıyaka öne geçti. Namık Barış'ın defansın arkasına gönderdiği müthiş ara pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Doğukan, kaleciyi avladı: 1-0. İlk yarı bu skorla bitti.

61'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Orta sahadan gelen derinlemesine pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Değirmenci aşırtma bir şutla ağları havalandırdı: 2-0.

71'inci dakikada Çarşambaspor umutlandı. Sol kanattan Kemal Sabri'nin ortasını Oğuzhan kafayla ağlara yolladı: 2-1.

Maç 2-1 sona erdi.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Serkan Pınar (xx), Çağlar Demirkıran (xx), Yakup Erdoğan (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - İlyas (xx), Fatih (xxx), Metin (xxx), Ferdi (xx), Caner (xx), Mustafa Aşan (xxx), Mustafa Değirmenci (xxx) (Dk. 90+2 Mert), Doğukan (xxx) (Dk. 75 Özkan xx), Namık Barış (xxx) (Dk. 89 Mustafa Durgun), Hakan Kuş (xx)

ÇARŞAMBASPOR: Eren (x) - Oğuzhan (xx), Ahmet (x) (Dk. 72 Ceyhun Hidayet xx), Serhan (xx), Veysel (x) (Dk. 87 Metin), Abdulkadir (xx), Hasan (x) (Dk. 86 Mertcan), Tugay (x) (Dk. 52 Kemal Sabri xx), Cihat (x), Muhammet Mustafa (xx), Rıdvan (x) (Dk. 52 Mete Han x)

GOLLER: Dk. 31 Doğukan, Dk. 61 Mustafa Değirmenci (Karşıyaka), Dk. 71 Oğuzhan (Çarşambaspor)

SARI KARTLAR: Mustafa Aşan (Karşıyaka), Abdulkadir (Çarşambaspor)