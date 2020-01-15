Karşıyaka'dan Başkent temasları

Ankara'da liglerdeki diğer kulüplerin başkanlarıyla birlikte hafta başından beri devam eden Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'na katılan Karşıyaka yönetimi, kulübün yıllardır beklediği stat, salon ve altyapı tesisiyle ilgili görüşmeler yapıyor.

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Genel Sekreter Mehmet Yaya ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile bir araya geldi. Yeşil-kırmızılılar, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın katılımıyla Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de bir görüşme yapacak. Göztepe'nin yeni stadı tamamlanıp Alsancak Stadı'nın da inşaatı sürerken yıllardır yapımı davalarla yılan hikayesine dönen stadyumunun yapımını bekleyen Kaf-Kaf'a AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den de umutlu haberler geldi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ı yemekte ağırlayıp İzmir'in sorunlarının çözümü için iş birliği mesajı veren Sürekli, uzun süredir takip ettiği Karşıyaka stadı konusunda, "Karşıyaka stadı planlanan yere yapılacak. Karşıyaka'ya yeni tesisler kazandırmayı hedefliyoruz. Basketbol için de yeni salon için girişimlerimiz başladı" açıklamasını yaptı.