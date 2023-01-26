Karşıyaka'dan tek bilet, 2 maç kampanyası

Karşıyaka yönetimi taraftarların bu hafta tek biletle hem futbol, hem de basketbol maçına girebilmeleri için kampanya düzenledi

Futbolda TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 14.00'te 1922 Konyaspor'la karşılaşacak Karşıyaka, aynı gün Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak bu müsabaka ise saat 18.00'de başlayacak.

Sadece futbol maçını izlemeyi tercih edecek yeşil-kırmızılı taraftarlar, maraton üst tribün için 35 TL, maraton alt 50, numaralı 60, VIP A-C tribünü için 150 TL ödeyecek. Basketbol maçının biletleri tam 100, öğrenci 50 TL olarak belirlenirken, KSK Store'lardan basketbol bileti alanlar aynı biletle futbol maçını da takip edebilecek. Karşıyaka yönetimi yeşil-kırmızılı taraftarların bu hafta iki maçta da sporculara destek vermesi için çağrıda bulundu.