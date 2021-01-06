Karşıyaka devreyi mağlubiyetle kapattı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta takımdaki koronavirüs vakalarıyla boğuşan zirve yarışındaki Karşıyaka, Osmaniyaspor'dan sonra devrenin son maçında Erbaaspor'a da yenildi: 0-1.

İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 20'nci dakikada Talha Reşat attı. Karşıyaka, 89'uncu dakikada Cenk'in kırmızı kart görmesiyle oyunu 10 kişi tamamladı. Ligde galibiyet hasreti 3 maça çıkan yeşil-kırmızılı ekip, devre arasına 29 puanla, lider Somaspor'un 6 puan gerisinde dördüncü sırada girdi.

Karşıyaka'da koronavirüse yakalandıkları için son Osmaniyespor maçında forma giyemeyen 9 isimden 6'sı 10 günlük izolasyon süreçlerini tamamlayıp son PCR testleri de negatif çıkınca antrenman eksiklerine rağmen ilk 11'de forma giydi. Arif, Mustafa Değirmenci, Namık Barış, Metin, Onur ve Fatih virüsü atlatır atlatmaz 11'de sahaya çıkarken, Doğukan ve Harun karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Bu sezon tüm maçlarda forma giyen kaleci Erdoğan'ın yanı sıra gençlerden Caner, Mustafa Çalışkan ile sakatlığı süren Burak'ın da son koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı Karşıyaka'da kaleyi bu sezon ilk kez Mehmet korudu. Yan adalesindeki yırtık nedeniyle devreyi kapatan Mustafa Aşan da forma giyemedi.

7'nci dakikada Erbaaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Emirhan'ın şutu yan direkten döndü. Yusuf önünde bulduğu topu tamamlamak isterken top aynı direkten döndü.

10'uncu dakikada Erbaa'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Furkan Akbulut'un ceza alanı içindeki şutunu kaleci Mehmet kurtardı.

20'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Talha Reşat, orta sahaya yakın noktadan aldığı pasla hareketlenip sert vurdu, üst direğe de çarpan top ağlara gitti: 0-1.

29'uncu dakikada sol kanatta Namık Barış'la gelişen Karşıyaka atağında Hakan Kuş topu çizgiden ceza sahasına çevirdi, Mustafa Değirmenci'nin şutu kale önünde defanstan döndü.

İlk yarı bu skorla bitti.

53'üncü dakikada Karşıyakalı Harun ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top üstten auta çıktı.

68'inci dakikada Onur'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Doğukan'ın kafa şutu yandan auta gitti.

89'uncu dakikada Karşıyaka 10 kişi kaldı. Ani gelişen Erbaaspor hücumunda pozisyon gereği Yunus'u düşüren Cenk direkt kırmızı kart gördü.

Maç 1-0 Erbaaspor üstünlüğüyle sonuçlandı.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xx), Hakan Yoldaş (xx), Selim Şenöz (xx)

KARŞIYAKA: Mehmet (xx) - Anıl (x), Cenk (xx), Metin (xx), Onur (x) (Dk. 75 İlyas xx), Fatih (x), Arif (x) (Dk. 37 Harun xx), Mustafa Değirmenci (x) (Dk.75 Batuhan x), Battal (x) (Dk. 56 Doğukan x), Namık Barış (x) (Dk. 56 Özkan xx), Hakan Kuş (xx)

ERBAASPOR: Taylan (xxx) - Emre (xx), Talha Reşat (xxx) (Dk. 74 Yunus xx), Oğuzhan (xxx) (Dk. 90+2 Barış Sinan), Yusuf Yağcı (xxx) (Dk. 79 Bayduhan xx), Emirhan (xxx) (Dk. 90+2 Eray), Furkan Akbulut (xxx), Burak Can (xx), Talha Özcan (xxx), Rıdvan (xx), Ertuğrul (xx)

GOL: Dk. 20 Talha Reşat (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Arif, Harun (Karşıyaka) - Talha Özcan, Rıdvan, Burak Can (Erbaaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 89 Cenk (Karşıyaka)