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Karşıyaka farklı olacak

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta devre arasını İzmir'de geçiren Karşıyaka'da teknik direktör Selahaddin Dinçel, ikinci yarıda taraftarlara bambaşka bir takım izlettireceklerini söyledi

Karşıyaka farklı olacak
09 Ocak 2023 Pazartesi 14:13

İlk yarının son 4 maçında galibiyete hasret kalarak devreyi zirvenin 10 puan gerisinde tamamlayan yeşil-kırmızılılar, ara transfer döneminde kanatları takviye ederek 68 Aksaray Belediyespor'dan Ali Say, Fethiyespor'dan Burak Başkaya ve Somaspor'dan Yılmaz Ceylan'ı alırken Dinçel, takviyelerin süreceğini de belirtti.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren Selanaddin Dinçel, "Çok iyi çalıştık. Kadromuzu takviye ettik. İhtiyaç duyduğumuz bölgelere transferleri sürdüreceğiz. İnşallah çalışmalarımız ligde sonuçlara yansıyacak. İkinci devrede çok daha iyi bir Karşıyaka izlettireceğiz" diye konuştu. Karşıyaka, grupta ikinci yarının ilk haftasında cumartesi günü Nevşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Yeşil-kırmızılılarda ara transfer döneminde takımdan ayrılan Okan Baydemir ve İhsan Furkan Deniz ise kulüp arayışlarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka
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