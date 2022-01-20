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Karşıyaka Fatih'e sarıldı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off hattının 9 puan gerisine düşüp pazar günü İçel İdmanyurdu deplasmanında yarıştaki son kozlarından birini oynayacak Karşıyaka, cezalı durumdaki ön libero Fatih Ergen ve stoper Cenk'in yokluğunda bir süredir kulüp arayan Fatih Öztekin'e sarıldı

Karşıyaka Fatih'e sarıldı
20 Ocak 2022 Perşembe 14:28

Ara transferde yapılan takviyeler sonrası takımdan ayrılma arifesine gelip, geçen hafta antrenmanlara çıkmayan, Esenler Erokspor maçının kadrosunda da olmayan Fatih, geri çağrıldı. Yeşil-kırmızılılarda altyapıdan çıkarak 1'inci Lig'de 2014-2015 sezonundan beri aralıksız olarak kadroda yer alan 26 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda 11'i ilk 11'de olmak üzere 13 maçta forma giydi.

Ara transfer döneminde kadrosunda operasyon yapıp toplam 11 futbolcuyu takımdan eleyen yeşil-kırmızılılarda 3'üncü Lig'de uygulanan, 18 kişilik kadroda 25 yaş ve üzeri en fazla 10 oyuncunun yer alması kontenjanına da takılan Fatih, takımdan ayrılıp kulüp aramak için izin alarak geçen hafta bireysel antrenman yaptı. Devre arasında kadrosu çok eksilen Kaf-Kaf'ta iki kilit oyuncunun olmaması hem stoper hem de ön libero olarak forma giyebilen altyapı patentli futbolcuya yeniden şans doğurdu. Kadroya tekrar çağrılıp takımla antrenmanlara başlayan Fatih Öztekin, bu hafta Mersin deplasmanında ilk 11'e dönecek. Karacabey Belediyespor'dan kiralanan son transfer stoper Denis de kadroda olacak. Karşıyaka'da Fatih gibi altyapı patentli ön libero Harun da takımdan ayrılmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #izmir #spor
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