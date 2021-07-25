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Karşıyaka gaza basacak

Yeni sezon öncesi 5 yıldır devam eden transfer yasağını kaldırarak çakılı kaldığı TFF 3'üncü Lig'den kurtulmayı hedefleyen Karşıyaka, bayram tatili sonrasında alacaklılarla görüşmeye tekrar başlayacak

Karşıyaka gaza basacak
25 Temmuz 2021 Pazar 13:11

Şimdiye kadar alacağı Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşip kulübe transfer yasağı getiren 96 isimden eski futbolcular Necati Ateş, Necati Yılmaz, Can Erdem, Abdülhamit Yıldız, Mahmut Temür, Erhan Şentürk, Özkan Karabulut, Engin Aktürk, Aykut Kıratlı, Mehmet Eren Boyraz, Mehmet Yiğit, Rıdvan Şimşek, Onur Alkan ve Ersin Aydın'la paralarının yüzde 25'ini ödeyip tek dönemliğine muvafakatname alma veya alacaklarının yüzde 50'si karşılığında dosyayı tamamen kapatma konusunda anlaşan Kaf-Kaf, bu hafta yeniden gaza basacak. 

Antrenmanlara günler önce başlayan ve 4 Eylül'de start alacak lige 6 hafta kala yasağı acilen kaldırıp kadrosunu yıllar sonra takviye etmek isteyen Karşıyaka, futbolcuları ikna etmeye çalışacak. Yeşil-kırmızılıların eksi futbolcu ve antrenörlerinden yaklaşık 15 ismin muvafakatname vermeye veya alacağının yüzde 50'si karşılığında dosyayı kapatmaya yanaşmadığı, paralarının tamamını istedikleri öğrenildi. Karşıyaka, transfer yasağını kaldırmak için özellikle toplam 3 milyon TL civarında alacakları bulunan bu isimleri ikna etmeye çalışacak. Ligdeki rakipler transfer yapıp yeniledikleri kadrolarıyla antrenmanlara başlarken, Karşıyaka taraftarları yasağın bir an önce kaldırılıp geç kalınmadan takımın iyi futbolcularla takviye edilmesini bekliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #spor
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