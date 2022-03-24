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Karşıyaka golcüsünü buldu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Karşıyaka, devre arasında transfer edilen santrfor Fatih Taşdelen ilk 11'e monte edildikten sonra sorununu çözdü

Karşıyaka golcüsünü buldu
24 Mart 2022 Perşembe 13:50

Takımın son yıllardaki hücum hattının iki önemli parçası Hakan Kuş ve Doğukan'la vedalaşan yeşil-kırmızılılar, aylarca aradığı golcüyü bulamadı. Sezonun ilk yarısında Menemenspor'dan kiralanan Okan Yılmaz beklentileri karşılayamayıp devrede gönderilirken, ilk yarıda skor yükünü asıl mevkisi kanat olan Abdülkadir çekti.

Maratonun ikinci etabına iki pivot santrfor takviyesiyle başlayan yeşil-kırmızılılarda Fatih Taşdelen, devrenin ilk 6 maçında Can Muhammet'in gerisinde yedek kalarak sonradan çok kısa süreler oyuna girdi. Bu periyotta hem Can hem Fatih skor üretemedi. Sezonun ilk yarısında Yomraspor'da 8 gol atan Fatih, ilk 11'e monte edilir edilmez gollerini sıralamaya başladı. Kaf-Kaf'ta 4 maçtır ilk 11'de oynayan 25 yaşındaki futbolcu son 3 maçta 5 gol attı. Karşıyaka, Fatih'in golleriyle bu periyotta 1.5 yıl sonra ilk kez 3'te 3 yaptı. Devre arasında Çaykur Rizespor'dan kiralık gelen Can da oyuna yedek kulübesinde başladığı son 4 maçta sonradan sahaya girip 2 kez ağları sarstı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #spor
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